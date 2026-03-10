< sekcia Regióny
Smolenice si pripomenuli 100. výročie narodenia monsignora Medového
Spomienkové podujatie sa začalo svätou omšou vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie.
Autor TASR
Smolenice 10. marca (TASR) - Vo farnosti Smolenice si v nedeľu (1. 3.) pripomenuli 100. výročie narodenia rodáka zo Smoleníc monsignora (Mons.) Jozefa Medového, ktorý sa významne zaslúžil o založenie a právne uznanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. TASR o tom informovala Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.
Spomienkové podujatie sa začalo svätou omšou vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bol generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Peter Šimko. Vo svojej homílii priblížil veriacim život a odkaz Jozefa Medového, ktorý sa napriek okolnostiam komunistického režimu snažil verne nasledovať svoje duchovné poslanie.
Pripomenul, že po nástupe komunistickej moci mu bolo znemožnené vrátiť sa do vlasti, okrem iného aj odobratím pasu. Svoje poslanie naplno rozvinul v Ríme, kde sa podieľal na vytváraní duchovného zázemia pre slovenských veriacich. „Jozef Medový počúval Pána a v Ríme vytvoril pre Slovákov druhý domov Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,“ uviedol Šimko.
Dodal, že aj nepriaznivé okolnosti sa napokon ukázali ako príležitosť pre dobro. „Zlo komunistov si Pán použil v prospech dobra, čím sa ukázalo, že Božie dobro sa nedá obmedziť nijakým zlom,“ povedal. Po skončení svätej omše nasledoval pietny akt uloženia venca pri pamätnej tabuli Jozefa Medového, ktorá sa nachádza pri vstupe do budovy starej fary. Pri tejto príležitosti zaznelo aj niekoľko príhovorov.
Medový patril medzi významné osobnosti slovenského duchovného života v zahraničí. Po štúdiách teológie v Bratislave a v Ríme prijal v roku 1950 kňazské svätenie a väčšinu svojho života pôsobil v pastorácii v Taliansku.
Popri službe vo farnostiach sa angažoval aj v Pápežskom kolégiu Nepomucenum a významne sa zaslúžil o založenie a právne uznanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V roku 1967 získal titul Mons. a v roku 1993 sa stal prelátom Jeho Svätosti. Zomrel 11. októbra 1999 v talianskom meste Santa Marinella.
