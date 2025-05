Smolenická fčela prepojí počas leta železničnú stanicu s centrom obce

Trnava/Smolenice 29. mája (TASR) - Bezplatná kyvadlová doprava minibusom s názvom Smolenická fčela prepojí aj tento rok železničnú stanicu s centrom obce Smolenice (okres Trnava) a lokalitou Jahodník, ktorá je východiskovým bodom do jaskyne Driny. Premávať začne v sobotu 31. mája. Smolenickú fčelu môže verejnosť využiť každú sobotu a nedeľu až do 31. augusta. Jej cestovný poriadok je naviazaný na príchody a odchody vlakov.



„Využívame a rozširujeme existujúcu dopravnú infraštruktúru. Smolenice majú totiž dobré vlakové spojenie s Trnavou i Záhorím, turistov však môže odradiť cesta zo železničnej stanice k zaujímavostiam tejto obce a jej okolia,“ vysvetlila výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Agáta Mikulová. Smolenická fčela je súčasťou kooperačného projektu, ktorý sa uchádza o finančnú podporu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Jeho cieľom je propagácia rôznych výletných lokalít a udržateľný cestovný ruch.



„Smolenice sú ako stvorené na celodenný rodinný výlet. Deti môžu túto lokalitu objavovať aj so Srandoňom. Vďaka tejto interaktívnej GPS hre spoznajú legendu o zázračnom zrkadle, porátajú, koľko strán má vyhliadková veža Smolenického zámku, a na Molpíre sa dozvedia, ako mali naši predkovia zariadenú domácnosť,“ doplnil výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Ďalší kyvadlový autobus má názov Krupanská fčela. Počas májových a júnových víkendov premáva medzi Železničnou stanicou Trnava a obcou Dolná Krupá, kde sa nachádza rozsiahly anglický park, zrekonštruované sídlo Brunsvickovcov či voľne prístupné mauzóleum.