Smolenický zámok predstaví vlastnú zberateľskú nulovú eurobankovku

Smolenický hrad nachádzajúci sa na návrší Malých Karpát. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zberateľský suvenír nesie vyobrazenie zámku a manželov Lucie a Jozefa Pálffyovcov, ktorí sa zaslúžili o jeho prestavbu.

Autor TASR
Smolenice 22. augusta (TASR) - Smolenický zámok predstaví vlastnú zberateľskú nulovú eurobankovku. Prví záujemcovia si ju budú môcť zakúpiť v nedeľu 21. septembra. Informovala o tom PR manažérka Kongresového centra Slovenskej akadémie vied - zámku v Smoleniciach pri Trnave Martina Andrisová.

Zberateľský suvenír nesie vyobrazenie zámku a manželov Lucie a Jozefa Pálffyovcov, ktorí sa zaslúžili o jeho prestavbu. „Chceli sme priniesť niečo, čo poteší nielen turistov, ale aj zberateľov, ktorí takéto bankovky vyhľadávajú po celej Európe. Zároveň je to naša forma vďaky Pálffyovcom, ktorí zanechali Smoleniciam nádherný zámok,“ priblížila riaditeľka zámku Ľubica Záborská.
