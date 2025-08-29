< sekcia Regióny
Smolenický zámok sa premení na čarovnú krajinu
Pripravené sú aktivity aj pre športovo ladených návštevníkov či bublinková párty.
Autor TASR
Smolenice 29. augusta (TASR) - Smolenický zámok sa počas piatka a soboty (30. 8.) premení na čarovnú krajinu plnú rozprávkových bytostí, dobrodružných úloh a nezabudnuteľných zážitkov. Rozprávkové podujatie Zakliate kráľovstvo privíta návštevníkov v exteriéri aj interiéri historického zámku. Informovala o tom PR manažérka Kongresového centra Slovenskej akadémie vied - zámku v Smoleniciach pri Trnave Martina Andrisová.
„Deti aj dospelí sa môžu tešiť na pestrý program, ktorý spojí dobrodružstvo, fantáziu a zábavu. Hlavným lákadlom bude rozprávková cesta plná úloh a stretnutí s obľúbenými postavami,“ priblížila Andrisová s tým, že súčasťou podujatia je aj prehliadka zámku so sprievodcom, bábkové divadelné predstavenie, kúzelnícke vystúpenie, celodenný animačný program a súťaže pre celú rodinu. Atmosféru spríjemní dídžej a moderátor. Deti sa môžu zapojiť do Bálu princov a princezien oblečené v rozprávkových kostýmoch. Pripravené sú aktivity aj pre športovo ladených návštevníkov či bublinková párty.
