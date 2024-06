Šmolkovia budú deti baviť aj cez prázdniny

Bratislava 25. júna (OTS) - Šmolkovská zmrzlina, cukrová vata a odmena za vysvedčenie! To sú prekvapenia, ktoré čakajú deti v zábavnom parku Šmolkovia Magický svet a to zadarmo. Okrem Šmolkovskej dedinky a zábavy vo vnútri si v bratislavskom Sport Mall v Lamači môžu rodičia a deti užiť atrakcie aj v lunaparku pod holým nebom. Roztomilé modré rozprávkové postavičky sa na vás tešia počas celého leta až do 1. septembra!Zábavno-vzdelávací park Šmolkovia – Magický svet ponúka množstvo objavov a interaktívnych dobrodružstiev. Jeho súčasťou je vnútorná zábavná zóna plná skákacích hradov, virtuálnej reality, atrakcií, koníkov a autíčok. Nedávno pribudol vonkajší lunapark a atrakcie pod holým nebom - bazén s lodičkami, trampolíny, detský autodrom, skákací hrad aj retiazkový kolotoč.Zdroj: JVS Group,“ vysvetľuje Zuzana Benediktová, za tím JVS GROUP.Zábavno-vzdelávací park Šmolkovia je otvorený denne. Vo vonkajšej zóne je k dispozícii aj kaviareň s dobrou kávičkou, nápojmi a drobným občerstvením. Rodičia si môžu oddýchnuť a počkať na svoje ratolesti v oddychovej zóne.Zdroj: JVS Grouppozýva Zuzana Benediktová z JVS GROUP.Zábavný lunapark si užili už viaceré osobnosti s rodinkami. Do Sport Mall na Hodonínskej ulici zavítali speváčky Daniela a Veronika Nízlové, Zuzana Plačková, raperi Ego aj Kali, speváci Peter Cmorík a Robo Papp, herečka Milena Minichová či soulová diva Anita Soul.“ s úsmevom prezradila speváčka Anita Soul.Šmolkovská dedinka je otvorená už vyše štyri mesiace a teší sa veľkému záujmu. Zábavno-vzdelávací park sa rozprestiera na 5000 štvorcových metroch a prináša nielen zábavu, ale aj poznanie. Celou výstavou návštevníkov sprevádza prírodovedný chodník, ktorý deti naučí ako sa chovať v lese a ako ho ochraňovať. Šanca užiť si rozprávkovú atmosféru parku aj všetky atrakcie budeVstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal na https://www.ticketportal.sk/event/Smolkovia-Magicky-svet a priamo na mieste. Všetky vnútorné aj vonkajšie zábavné aktivity sú v cene vstupenky. Informácie a otváracie hodiny nájdete na www.smolkoviabratislava.sk