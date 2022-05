Nový geoturistický chodník približuje činnosť baníkov na Rotenbergu

Smolník 6. mája (TASR) – Geoturistický náučný chodník Rotenberg pribudol v banskom areáli na Červenom vrchu pri obci Smolník v okrese Gelnica. Pripomína činnosť baníkov, ktorí v okolí niekdajšieho kráľovského banského mestečka ťažili železo-medenú rudu. Občianske združenie GeoTour získalo na realizáciu projektu cez dotačný program Terra Incognita 17.500 eur, informoval Košický samosprávny kraj (KSK).



Chodník, ktorý v piatok slávnostne otvorili, ponúka prechádzku okolo štôlní a "dobývok", ktoré patria medzi najvzácnejšie zachované pamiatky historického baníctva na Slovensku. Na najvyššom bode majú turisti výhľad na okolité Volovské vrchy.



„Geoturistický náučný chodník Rotenberg je dlhý približne tri kilometre, vedie nedotknutou prírodou až k banskej štôlni. Vďaka projektu, ktorý bol zrealizovaný z krajského dotačného programu, na ňom pribudli lavičky, informačné tabule aj QRC stĺpy, ktoré navigujú turistov a zároveň poskytujú aj informácie o histórii banskej činnosti na Rotenbergu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Červený vrch, Rotenberg dostal názov pre banskú hlušinu, ktorá svojím obsahom medi sfarbuje pôdu načerveno. Už v stredoveku tam baníci začali s povrchovým dobývaním ložísk, vznikol tak areál štôlní, v ktorom sa dajú aj dnes pozorovať praktiky a spôsoby ťažby. Práve preto je toto miesto cenné pre študijné i turistické účely.



Začiatok chodníka je pri barokovej kaplnke Jána Nepomuckého. Neďaleko sa nachádza budova budúceho Informačného centra občianskeho združenia GeoTour, ktorá by v budúcnosti mala slúžiť ako turistické informačné centrum oblasti.



Pavol Rybár, ktorý je na čele občianskeho združenia, prirovnáva Smolník k Banskej Štiavnici. „Ale zatiaľ čo väčšina Štiavničanov je na svoju banícku minulosť a slávu hrdá, mnohí Smolníčania si slávnu minulosť neuvedomujú. Chceme pozdvihnúť sebavedomie obyvateľov, aby si uvedomili, že sú nasledovníkmi mesta, ktoré svojím významom prekračovalo hranice Uhorska a habsburskej monarchie a v neposlednom rade by sme chceli zlepšiť ekonomické a spoločenské podmienky života v Smolníku,“ povedal.



Banský areál podľa neho núka príležitosti nielen pre turistov, ale aj domácich a zahraničných študentov stredných a vysokých škôl na rôzne praxe, tábory alebo letné školy orientované na teoretické a praktické znalosti v oblasti geoturizmu a banského turizmu. „V pláne máme aj oživenie atraktívneho 'spiaceho' projektu Hornouhorská banská cesta,“ dodal.



Podľa výkonnej riaditeľky organizácie Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej je banská história atraktívnou témou v rámci popularizácie ekoturizmu, keďže návštevníka privádza do zaujímavých horských oblastí s reliktami ľudskej činnosti.