< sekcia Regióny
SMRŤ PRI ŤAŽBE DREVA: Banskobystrický kraj eviduje 2 prípady za 2 dni
V oboch prípadoch polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 27. januára (TASR) - Polícia vyšetruje dve tragické udalosti súvisiace s lesnými prácami, ku ktorým došlo počas dvoch dní v Banskobystrickom kraji. V utorok prišiel o život muž v lese pri obci Píla v okrese Lučenec, v pondelok (26. 1.) došlo k tragédii pri Moštenici neďaleko Banskej Bystrice. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
V lese pri obci Píla utrpel v utorok počas ťažby dreva vážny úraz 47-ročný muž. Privolaní záchranári mu už podľa polície pomôcť nedokázali.
„V krátkom čase ide už o druhú tragédiu v súvislosti s lesnými prácami. Včera spôsobil smrteľné zranenia 60-ročnému mužovi padajúci strom. Nešťastie sa stalo v lese neďaleko obce Moštenica,“ uviedla polícia.
V oboch prípadoch polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie. Bližšie okolnosti prípadov sú naďalej predmetom vyšetrovania.
V lese pri obci Píla utrpel v utorok počas ťažby dreva vážny úraz 47-ročný muž. Privolaní záchranári mu už podľa polície pomôcť nedokázali.
„V krátkom čase ide už o druhú tragédiu v súvislosti s lesnými prácami. Včera spôsobil smrteľné zranenia 60-ročnému mužovi padajúci strom. Nešťastie sa stalo v lese neďaleko obce Moštenica,“ uviedla polícia.
V oboch prípadoch polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie. Bližšie okolnosti prípadov sú naďalej predmetom vyšetrovania.