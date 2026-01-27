Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Regióny

SMRŤ PRI ŤAŽBE DREVA: Banskobystrický kraj eviduje 2 prípady za 2 dni

.
Policajná snímka. Foto: Polícia

V oboch prípadoch polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 27. januára (TASR) - Polícia vyšetruje dve tragické udalosti súvisiace s lesnými prácami, ku ktorým došlo počas dvoch dní v Banskobystrickom kraji. V utorok prišiel o život muž v lese pri obci Píla v okrese Lučenec, v pondelok (26. 1.) došlo k tragédii pri Moštenici neďaleko Banskej Bystrice. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

V lese pri obci Píla utrpel v utorok počas ťažby dreva vážny úraz 47-ročný muž. Privolaní záchranári mu už podľa polície pomôcť nedokázali.

„V krátkom čase ide už o druhú tragédiu v súvislosti s lesnými prácami. Včera spôsobil smrteľné zranenia 60-ročnému mužovi padajúci strom. Nešťastie sa stalo v lese neďaleko obce Moštenica,“ uviedla polícia.

V oboch prípadoch polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie. Bližšie okolnosti prípadov sú naďalej predmetom vyšetrovania.

.

Neprehliadnite

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku