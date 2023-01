SMRŤ ZA VOLANTOM: Zahynula 23-ročná vodička VW Polo

Trnava 2. januára (TASR) – Pri raňajšej dopravnej nehode v pondelok pri obci Koplotovce v okrese Hlohovec zomrela 23-ročná vodička auta VW Polo. Príčinou jej stretu s nákladným vozidlom bolo pravdepodobne predchádzanie, keď prešla do protismeru. Informovala o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.



Vodič nákladného auta, ktorý úsekom v tom čase prechádzal sa síce snažil autu vyhnúť, no zrážke sa mu nakoniec zabrániť nepodarilo. Pri náraze utrpela mladá žena zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla.



"Dopravní policajti podrobili 54-ročného kamionistu dychovej skúške s negatívnym výsledkom. To, či mohla byť vodička pod vplyvom alkoholu, bude predmetom znaleckého skúmania," uvádza polícia.