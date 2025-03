SMRTEĽNÁ NEHODA: Po zrážke s vozidlom zahynul chodec, vodič ušiel

Košice 10. marca (TASR) - K smrteľnej dopravnej nehode došlo v pondelok krátko pred 2.00 h na štátnej ceste I/20 pri vjazde do Košíc. "Doposiaľ neznámy vodič pravdepodobne nákladného vozidla v ľavom jazdnom pruhu zrazil 26-ročného chodca, ktorý v tom čase pravdepodobne prechádzal cez cestu," informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že vodič z miesta nehody ušiel.



Chodec po zrážke na mieste podľahol zraneniam. Polícia uzavrela úsek cesty I/20 v smere od Budimíra po krematórium v Košiciach a vykonala dôkladné dokumentovanie nehody za účasti znalca z odboru cestnej dopravy. Policajti v tomto úseku odkláňali dopravu na druhý zjazd z diaľnice. Keďže išlo o rannú špičku, vjazd do mesta sa skomplikoval a v smere od Prešova aj Michaloviec sa tvorili rozsiahle kolóny.



Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. To, či bol nebohý chodec pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok, určí nariadená pitva. "Po vodičovi, ktorý z miesta dopravnej nehody odišiel a počas svojej jazdy spôsobil smrť chodca, policajti naďalej intenzívne pátrajú," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.