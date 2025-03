SMRTEĽNÁ NEHODA POD STREČNOM: Obvinili vodiča kamiónu

Žilina 17. marca (TASR) - V súvislosti so sobotnou (15. 3.) smrteľnou dopravnou nehodou na ceste I/18 pod Strečnom obvinil žilinský policajný vyšetrovateľ 60-ročného vodiča nákladného automobilu z prečinu usmrtenia. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



Vodič kamiónu prešiel podľa polície do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom. Pri dopravnej nehode utrpel 26-ročný vodič osobného vozidla zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič nákladného auta mal v dychu 0,73 promile alkoholu.