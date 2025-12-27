< sekcia Regióny
SMRTEĽNÁ NEHODA: V Detve zomrel 80-ročný chodec
Polícia spresnila, že podľa doteraz zistených informácií mal 28-ročný vodič zraziť na osvetlenom priechode pre chodcov človeka, ktorý napriek snahe záchranárov zraneniam na mieste podľahol.
Autor TASR
Detva 27. decembra (TASR) - Pri tragickej dopravnej nehode na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Spresnila, že podľa doteraz zistených informácií mal 28-ročný vodič zraziť na osvetlenom priechode pre chodcov 80-ročného človeka, ktorý napriek snahe záchranárov zraneniam na mieste podľahol. „Vodič bol podrobený dychovej skúške a orientačnému testu na drogy, ktoré boli s negatívnym výsledkom,“ objasnila hovorkyňa. Na mieste bol aj znalec z odboru dopravy. Presná príčina nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.
