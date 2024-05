SMRTEĽNÁ NEHODA: V okrese Galanta zahynuli traja mladí ľudia

Galanta 25. mája (TASR) - Pri tragickej dopravnej nehode pri obci Veľká Mača v okrese Galanta prišli krátko po polnoci o život traja ľudia. Jedna osoba sa ťažko zranila. Podľa vyjadrenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave 20-ročný vodič auta Hyudai prešiel z nezistených príčin mimo cesty a narazil do stromu.



V aute sa v čase nárazu nachádzali aj traja rovesníci vo veku 21 a 18 rokov, z toho dve dievčatá. Nehodu prežila iba 21-ročná žena, ktorú záchranári transportovali s ťažkými zraneniami do nemocnice.



Podľa informácie zástupcu hovorcu Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Richarda Bolješika utrpeli 20-ročný a 21-ročný muž i 18-ročná žena zranenia nezlučiteľné so životom. Štvrtú členku posádky auta pri vedomí, s fraktúrou stehennej kosti a úrazom hrudníka transportovali záchranári do nemocnice v Galante.



Polícia miesto nehody uzavrela. Vzhľadom na závažnosť prípadu si nehodu prevzal galantský vyšetrovateľ, ktorý začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženie na zdraví s následkom ťažkej ujmy na zdraví.