< sekcia Regióny
SMUTNÁ BILANCIA: V Žilinskom kraji zomrelo za päť mesiacov sedem ľudí
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je vyššia ako v porovnateľnom období roka 2025.
Autor TASR
Žilina 7. júna (TASR) - Na cestách Žilinského kraja vyhaslo za päť mesiacov tohto roka pri dopravných nehodách sedem ľudských životov. Je to o sedem obetí menej, ako v porovnateľnom období vlaňajška. Vyplýva to z aktuálnych štatistík dopravnej polície k 31. máju.
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je vyššia ako v porovnateľnom období roka 2025. Vlani polícia evidovala 590 dopravných nehôd, tento rok je ich o 24 viac. Medzi siedmimi tohtoročnými obeťami dopravných nehôd sú dvaja chodci a jeden cyklista, ťažké zranenia doteraz utrpelo 41 ľudí.
Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 31. mája spolu 4603 dopravných nehôd, pri ktorých 87 ľudí zomrelo a ďalších 277 sa ťažko zranilo. Medzi obeťami nehôd bolo osem motocyklistov, 27 chodcov a štyria cyklisti.
Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je vyššia ako v porovnateľnom období roka 2025. Vlani polícia evidovala 590 dopravných nehôd, tento rok je ich o 24 viac. Medzi siedmimi tohtoročnými obeťami dopravných nehôd sú dvaja chodci a jeden cyklista, ťažké zranenia doteraz utrpelo 41 ľudí.
Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 31. mája spolu 4603 dopravných nehôd, pri ktorých 87 ľudí zomrelo a ďalších 277 sa ťažko zranilo. Medzi obeťami nehôd bolo osem motocyklistov, 27 chodcov a štyria cyklisti.