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SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel významný slovenský vinár
Vína zo Château Belá získavali ocenenia doma i vo svete a pomáhali šíriť dobré meno NSK, jeho tradícií a vinárskeho umenia aj za hranicami Slovenska.
Autor TASR
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Nitra 26. augusta (TASR) - Vo veku 81 zomrel v stredu jeden z najvýznamnejších slovenských vinárov Miroslav Petrech. Významnou mierou prispel k rozvoju vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Úmrtie potvrdil Nitriansky samosprávny kraj (NSK).
Vína zo Château Belá získavali ocenenia doma i vo svete a pomáhali šíriť dobré meno NSK, jeho tradícií a vinárskeho umenia aj za hranicami Slovenska. Petrech svojou činnosťou prispel aj k rozvoju cestovného ruchu.
Za svoj významný prínos získal v roku 2017 najprestížnejšie ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja - Cenu NSK za celoživotný prínos v rozvoji vinohradníctva a vinárstva a za propagáciu kraja doma i v zahraničí.
Vína zo Château Belá získavali ocenenia doma i vo svete a pomáhali šíriť dobré meno NSK, jeho tradícií a vinárskeho umenia aj za hranicami Slovenska. Petrech svojou činnosťou prispel aj k rozvoju cestovného ruchu.
Za svoj významný prínos získal v roku 2017 najprestížnejšie ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja - Cenu NSK za celoživotný prínos v rozvoji vinohradníctva a vinárstva a za propagáciu kraja doma i v zahraničí.