SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela prvá ponovembrová primátorka Levoče
Petrociová pôsobila ako levočská primátorka od 1. júla 1990.
Autor TASR
Levoča 26. mája (TASR) - Vo veku 86 rokov umrela prvá ponovembrová primátorka mesta Levoča Odette Petrociová. Správu o úmrtí bývalej lekárničky a historičky farmácie na sociálnej sieti potvrdilo mesto Levoča.
„Ešte nedávno sme si v novembrovej ‚Limke' (informačný magazín mesta Levoča) pripomenuli jej 85. narodeniny a priniesli rozhovor, v ktorom spomínala na udalosti Novembra ’89. Dnes tieto slová získavajú ešte silnejší význam,“ uviedlo mesto a vyjadrilo úprimnú sústrasť pozostalým.
Petrociová pôsobila ako levočská primátorka od 1. júla 1990. Neskôr sa venovala výhradne farmácii.
