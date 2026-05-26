Utorok 26. máj 2026
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela prvá ponovembrová primátorka Levoče

Autor TASR
Levoča 26. mája (TASR) - Vo veku 86 rokov umrela prvá ponovembrová primátorka mesta Levoča Odette Petrociová. Správu o úmrtí bývalej lekárničky a historičky farmácie na sociálnej sieti potvrdilo mesto Levoča.

„Ešte nedávno sme si v novembrovej ‚Limke' (informačný magazín mesta Levoča) pripomenuli jej 85. narodeniny a priniesli rozhovor, v ktorom spomínala na udalosti Novembra ’89. Dnes tieto slová získavajú ešte silnejší význam,“ uviedlo mesto a vyjadrilo úprimnú sústrasť pozostalým.

Petrociová pôsobila ako levočská primátorka od 1. júla 1990. Neskôr sa venovala výhradne farmácii.
