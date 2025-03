Smutná štatistika: Na cestách Žilinského kraja zomrelo deväť ľudí

Žilina 18. marca (TASR) - Na cestách Žilinského kraja vyhaslo v tomto roku pri dopravných nehodách deväť ľudských životov. Je to najtragickejšia bilancia zo všetkých ôsmich krajov na Slovensku. Vyplýva to z aktuálnych štatistík dopravnej polície k 16. marcu.



Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je pritom mierne nižšia ako v porovnateľnom období roku 2024. Vlani polícia evidovala 302 dopravných nehôd, tento rok je ich o 22 menej. Medzi deviatimi tohtoročnými obeťami dopravných nehôd sú dvaja chodci, ťažké zranenia doteraz utrpelo 19 ľudí.



Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 16. marca spolu 1946 dopravných nehôd, pri ktorých 32 ľudí zomrelo a ďalších 103 sa ťažko zranilo.