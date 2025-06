SMUTNÉ ČÍSLA: Polícia zverejnila počet úmrtí na žilinských cestách

Žilina 9. júna (TASR) - Na cestách Žilinského kraja vyhaslo v tomto roku pri dopravných nehodách 14 ľudských životov. Je to o šesť obetí viac ako v porovnateľnom období vlaňajška. Vyplýva to z aktuálnych štatistík dopravnej polície k 8. júnu.



Tohtoročná nehodovosť na cestách Žilinského kraja je pritom zhruba o desať percent nižšia ako v roku 2024. Vlani polícia evidovala 688 dopravných nehôd, tento rok je ich o 68 menej. Medzi tohtoročnými obeťami dopravných nehôd sú dvaja chodci a jeden motocyklista, ťažké zranenia doteraz utrpelo 47 ľudí.



Polícia na Slovensku zaznamenala od 1. januára do 8. júna spolu 4541 dopravných nehôd, pri ktorých 78 ľudí zomrelo a ďalších 286 sa ťažko zranilo. Medzi obeťami nehôd bolo 21 chodcov, deväť motocyklistov a dvaja cyklisti.