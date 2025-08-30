Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Smútočné oznamy v Prievidzi nájde verejnosť po novom i na webe mesta

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V sekcii na webe mesta samospráva zverejňuje aktuálne smútočné oznámenia, ktoré informujú o veku, bydlisku zomrelého a dátume a mieste poslednej rozlúčky so zosnulým.

Autor TASR
Prievidza 30. augusta (TASR) - Obyvatelia Prievidze majú po novom možnosť nájsť si informácie o konaní poslednej rozlúčky so zosnulými aj na oficiálnej webovej stránke mesta v novej sekcii Smútočné oznamy. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Tento krok je reakciou na požiadavky občanov, ktorí sa na nás obrátili s prosbou, aby mali jednoduchý prístup k prehľadným a aktuálnym informáciám. Najmä tí, ktorí už v Prievidzi nebývajú, no stále majú k mestu silné väzby,“ vysvetlila vedúca kancelárie primátorky Diana Šurkalová Dušeková.

V sekcii na webe mesta samospráva zverejňuje aktuálne smútočné oznámenia, ktoré informujú o veku, bydlisku zomrelého a dátume a mieste poslednej rozlúčky so zosnulým. „Ide najmä o občianske, prípadne kombinované obrady, ktoré zabezpečujú Technické služby mesta Prievidza v spolupráci s kolegyňami - referentkami pre občianske obrady,“ spresnila Šurkalová Dušeková.

Táto služba tak podľa nej pomôže nielen súčasným obyvateľom, ale aj rodákom a všetkým, ktorí chcú zostať v spojení so svojím rodiskom.
