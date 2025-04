Snahou lesníkov Brezna je zalesniť dvojnásobok plochy z minulého roka

Brezno 12. apríla (TASR) - Lesy mesta Brezno si vytvorili vďaka minuloročnej snahe a príprave plôch na obnovu lesa podmienky na obnovu niekoľkých desiatok hektárov plôch po kalamitných ťažbách. Konštatoval to Daniel Kliment z Lesov mesta Brezno.



Ako samospráva informovala na webe, mestskí lesníci v škôlkarskom stredisku v Michalovej v marci uzavreli fóliovníkové kryty, v ktorých počas minulej sezóny pestovali semenáčiky buka lesného. Vďaka tomu pôda rozmrzla a mohli sa pustiť do vyzdvihovania, triedenia a následného uloženia stromčekov do snehových jám, kde počkajú, kým ich nevysadia na plochy, ktoré vznikli po kalamitnej ťažbe. Sneh im zabezpečili Technické služby Brezno z hokejovej Arény. Okrem buka plánujú postupne z vonkajšej plochy vyzdvihnúť sadenice smreka obyčajného, jedle bielej, javora horského a v malom množstve i smrekovca opadavého.



„Snahou mestských lesov je zalesniť dvojnásobok plochy z minulého roka, čo je približne 60 hektárov s celkovým počtom 300.000 sadeníc. Na takej istej výmere očakávame prijatie prirodzeného zmladenia, čím by sme mohli obnoviť celkovo 120 hektárov holín. Pre lepšiu predstavu ide o plochu 169 futbalových ihrísk. Všetci veríme, že extrémy počasia budú minimálne, bude dostatok zrážok, vyrovná sa vlahový deficit a podmienky pre ujatie nového lesa budú čo najpriaznivejšie,“ vysvetlil Kliment.



Ako dodal, uvoľnené plochy záhonov ošetria proti hmyzím škodcom a hubovým chorobám, a takisto pred prvotným nástupom buriny. Na takto pripravené plochy budú vysievať osivo buka, javora, smreka, jedle a smrekovca, teda zmesi lesných drevín, ktorá je z hľadiska stanovišťa vhodná na zalesňovanie v týchto prírodných a klimatických podmienkach.



„Našou dlhodobou snahou je vypestovať druhovo pestré a stabilnejšie porasty viacerých lesných drevín, ktoré budú lepšie odolávať extrémom počasia a škodlivého pôsobenia celého radu biotických škodcov,“ uzavrel Kliment.