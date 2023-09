Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie budovy umelecko-dekoračných dielní (UDD) v bratislavskom Ružinove. Predbežná hodnota zákazky za prípravu projektovej dokumentácie i realizáciu stavby je vyčíslená na 6.874.211 eur bez DPH, vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky je obnova budovy UDD a to z hľadiska tepelno-technického, funkčného a estetického v súlade so súčasným nastaveným štandardom pre tento typ budov," uvádza v oznámení SND.



Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 2. októbra, hodnotiacim kritériom je cena.