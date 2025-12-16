< sekcia Regióny
SND: Pietna spomienka na Petra Mikulíka bude 19. decembra
Režisér a pedagóg Peter Mikulík zomrel v sobotu 13. decembra vo veku 84 rokov.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Pietna spomienka na Petra Mikulíka, člena Činohry Slovenského národného divadla (SND) a pedagóga Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, bude 19. decembra v Sále činohry novej budovy SND o 10.00 h. Posledná rozlúčka s významným divadelníkom sa uskutoční o 14.00 h vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave na Panenskej ulici. TASR o tom informovala Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND.
Pripomína, že osobnosť Petra Mikulíka vnášala do slovenského divadelného priestoru kultivovanosť, intelekt, hravosť, priamy komentár doby i slobodu tvorby. „Jeho viac ako päťdesiatpäťročná cesta režiséra i pedagóga bola bytostne spätá s Činohrou SND,“ uvádza prvá scéna k umelcovi, ktorý v roku 1963 absolvoval odbor divadelná réžia na VŠMU. „Do Činohry SND nastúpil pôvodne ako herec, aby spolu so svojimi hereckými generačnými spolupútnikmi profiloval čerstvo otvorenú Malú scénu SND,“ poznamenáva národné divadlo, v ktorom Peter Mikulík neskôr získal post interného režiséra činohry, pôsobil na ňom od roku 1965 do roku 2010. V rokoch 1991 - 1996 bol šéfom činohry a v rokoch 1996 - 1997 jej riaditeľom.
Aktívne pracoval aj v televízii, kde v rámci slávnych bratislavských televíznych pondelkov vytvoril viac ako tri desiatky inscenácií. Nezanedbateľnú stopu zachoval aj ako režisér zábavných relácií a divadelných inscenácií dvojice Milana Lasicu a Júliusa Satinského, s ktorými spolupracoval počas celej ich aktívnej kariéry.
Peter Mikulík sa dlhoročne pedagogicky podieľal na výchove mladých režisérov a hercov na VŠMU, kde bol rokoch 2011 - 2014 dekanom Divadelnej fakulty.
