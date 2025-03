SND premiéruje rozprávkovú operu plnú fantázie, hravosti i humoru

Bratislava 1. marca (TASR) - Operný súbor Slovenského národného divadla (SND) uvádza v sobotu premiéru rozprávky Perníková chalúpka, v origináli Hänsel und Gretel (1893), od nemeckého skladateľa Engelberta Humperdincka. Malých i veľkých divákov čaká výpravné rodinné predstavenie plné fantázie, hravosti i humoru.



Libreto najslávnejšieho diela Humperdincka napísala skladateľova sestra Adelheid Wette na motívy rozprávky bratov Grimmovcov o dvoch deťoch, ktoré zablúdia v lese. Do slovenčiny ho prebásnil Ján Štrasser. Rozprávková opera zaznie v hudobnom naštudovaní mladého slovenského dirigenta Maroša Potokára a v réžii a choreografii Dany Dinkovej.



"Dielo nás veľmi rýchlo pohltilo svojou krásou, hĺbkou a obsahom. Bola to veľmi príjemná práca hlavne tým, že ide o dielo pre deti, a v krásnom prebásnení Janka Štrassera prináša mnoho aj vtipných momentov," uviedol na tlačovej konferencii (27. 2.) Potokár. Upozornil, že v predstavení účinkuje aj Bratislavský chlapčenský zbor, pretože Humperdinck do svojej opery zakomponoval aj detských spevákov. Malý divák sa tak môže na javisku identifikovať aj so svojimi rovesníkmi.



Hoci ide o detskú operu, jej režisérka Dinková podotýka, že dospelým divákom môže poslúžiť ako zrkadlo dnešnej doby. Zaujať môže aj scéna opery, v ktorej tvorcovia pracujú so svetom zväčšenín a vizuálnych efektov. Motív zväčšenia využila scénografka a kostymérka inscenácie Lucia Šedivá pri tvorbe obrovských objektov hríbov, ktoré aj svetelne dotvárajú emóciu. "Pre mňa bol inšpiráciou les a určité 'zoomnutie' do jeho tajomných zákutí," poznamenala Šedivá s tým, že pri vytváraní rýchlo sa meniacich prostredí magického sveta rozprávky využila aj točňu. "Svet prírody má aj sama opera v sebe, nesie dve hlavné témy - svet prírody a svet drámy chudoby. A navyše má v sebe aj úžasnú snovosť," dodala Dinková.



"Je to titul, ktorým Humperdinck nastavil štandard opernej rozprávky, ktorý však svojou hudobnou košatosťou a zároveň jednoduchou rozprávkovou príbehovosťou dokáže zaujať celú rodinu," povedal pre TASR dramaturg Jozef Červenka. Hudba tejto opery je podľa neho natoľko bohatá a nádherne inštrumentovaná, že si prídu na svoje dospelí aj hudobníci. "Pretože vychutnať si túto partitúru naživo, s veľkým orchestrom, je naozaj veľký zážitok," uzavrel.



Druhú premiéru Perníkovej chalúpky uvedie Opera SND v nedeľu 2. marca.