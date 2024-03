SND uvádza derniéru inscenácie Divadelný román

Bratislava 4. marca (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie v stredu 6. marca posledný raz predstavenie Divadelný román. Inscenáciu dramatizácie románu Michaila Bulgakova pripravila naša prvá činoherná scéna k storočnici SND pred štyrmi rokmi.



Inscenácia ponúka groteskný pohľad do zákulisia divadelného prostredia. "S humorom poodhaľuje vášnivý svet umenia, pozoruhodné životy jeho tvorcov, ale aj každodennú prevádzku, závisť, intrigy - teda všetko to, čo k divadlu neodmysliteľne patrí," približuje tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.



K dramatizácii Bulgakovho románu dodáva, že autor divadlo dôverne poznal, v románe v podstate opisuje situácie z moskovského divadla MCHAT. V centre je mladý autor Maksudov, ktorý sa snaží presadiť svoju hru a naráža na nepochopenie a množstvo problémov. "Bulgakov odkrýva tajomstvá šatní hereckých hviezd, počúva výhrady režisérov, nazerá do kancelárie šéfov, popisuje klebety sekretárok, svet fantázie i mágie života v svetle rámp i realitu divadelnej 'každodennosti'.



Podľa jedného z režisérov inscenácie Lukáša Trpišovského bol Bulgakov výborný pozorovateľ. "Majster písania dialógov, ktoré sú nesmierne vtipné," hovorí Trpišovský. Pripomína, že autor Divadelný román nedokončil. "Život v totalite divadla ho nesmierne vyčerpal. Namiesto toho sa venoval svojmu majstrovskému románu, satire Majster a Margaréta."



Divadelný román nie je "banálnym klebetením", pri čítaní románu, a teda aj jeho javiskovej adaptácie, sa nemožno vyhnúť ani vzťahom medzi umením a politikou. "Bulgakov ich poznal veľmi dobre, podstatnú časť svojho tvorivého života prežil v sovietskom Rusku vedenom J. V. Stalinom, s ktorým mal osobné skúsenosti a ktorý zásadne ovplyvnil jeho život i dielo," dodáva SND.



Prvú slovenskú adaptáciu Bulgakovovho nedokončeného románu naštudoval česko-slovenský režijný tandem SKUTR - Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka v hlavnej úlohe s Alexandrom Bártom. Zlatú hereckú gardu v inscenácii reprezentujú Emília Vášáryová, Božidara Turzonovová, Zuzana Kocúriková, Emil Horváth a Martin Huba. Účinkujú v nej aj ďalší členovia činoherného súboru a poslucháči Vysokej školy múzických umení.