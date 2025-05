SND uvádza Svätopluka, predstavenie je osobnou premiérou J. Benciho

Bratislava 23. mája (TASR) - Opera Slovenského národného divadla (SND) uvádza monumentálne dielo Eugena Suchoňa Svätopluk v réžii Romana Poláka. Hudobná dráma je na programe v piatok o 19.00 h, v nedeľu 25. mája o 17.00 h a v utorok 27. mája o 11.00 h. „Piatkové predstavenie je súčasne aj osobnou premiérou výborného basistu Jozefa Benciho v titulnej úlohe, aj takto oslávi významné životné jubileum na scéne Opery SND,“ uviedla pre TASR tlačová tajomníčka divadla Izabela Pažítková.



Výrazný slovenský basista s medzinárodnom renomé Jozef Benci oslávi na scéne Opery SND 50. narodeniny. Je stálicou domácich i zahraničných operných scén a koncertných pódií. Na javisku prvej opernej scény stvárnil množstvo profilových postáv basového repertoáru. „Napríklad Borisa Godunova v rovnomennej opere M. P. Musorgského, Mefista v Gounodovom Faustovi, Štelinu v Suchoňovej Krútňave, Filipa II. vo Verdiho Donovi Carlovi, Vodníka v Dvořákovej Rusalke či Zachariáša vo Verdiho Nabuccovi,“ dodáva Pažítková.



Opera Svätopluk, ktorú Suchoň komponoval v rokoch 1952 až 1959, má národný rozmer a autentický patriotizmus. Je drámou panovníka na pozadí mocenských zápasov na Veľkej Morave. Libreto napísal skladateľ na námet drámy Ivana Stodolu spolu s dramaturgičkou Jelou Krčméry-Vrteľovou. Zachytáva posledné dni kráľa Svätopluka, kedysi mocného bojovníka a vladára, ktorý sa snažil zabezpečiť budúcnosť pre svoju ríšu. Trápil sa však aj výčitkami svedomia a len krátko pred smrťou si uvedomil svoje pochybenia a odovzdal vládu do rúk synom, vyzývajúc ich, aby držali spolu. Vtedy nik ríšu nepokorí ako tie tri prúty, ktoré keď sú spojené, nik nezlomí. „Je to dráma shakespearovských rozmerov, príbeh o zhubnom mechanizme moci, a aj keď je to historický námet, je veľmi živý aj v súčasnom svete,“ hovorí režisér Roman Polák.



Opera Svätopluk je náročná z interpretačnej stránky pre orchester aj sólistov. Diváci môžu oceniť aj efektné zbory, temperamentné pohanské tance či intímne emocionálne scény.



Svätopluka má v repertoári aj Peter Mikuláš. Po prvý raz sa k stvárneniu tejto postavy dostal v roku 1998, aktuálne účinkuje v tretej inscenácii tejto opery. Diváci môžu jeho spevácky výkon oceniť v nedeľnom predstavení (25. 5.).