SND uvedie premiéru programu Balet&SĽUK/Tancom k sebe

Bratislava 1. októbra (TASR) - Prepojenie akademického a scénického ľudového tanca ponúka komponovaný tanečný program s názvom Balet&SĽUK/Tancom k sebe. Premiéru predstavenia prinesie Slovenské národné divadlo v sobotu 2. októbra v sále opery a baletu v novej budove Slovenského národného divadla (SND).



"Tanec môžeme vnímať ako umelecko-dorozumievací fenomén, ktorý dokáže s ľuďmi komunikovať bez slov, a to bez ohľadu na národnosť, jazykové schopnosti, pohlavie či vek. Nezáleží pritom, či ide o tanec akademický alebo ľudový," deklarujú tvorcovia predstavenia v podaní dvoch profesionálnych tanečných súborov – Baletu SND a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), ktoré ponúkne krásu rozličných žánrov tanca v spoločnom programe a to najlepšie z repertoáru oboch súborov.







"Technická, fyzická príprava našich tanečníkov je porovnateľná s prípravou vrcholových športovcov, to platí aj pre tanečníkov Baletu SND, to, čo nás najviac spája a čo nás priviedlo k myšlienke urobiť spoločný program, sú taneční interpreti," uviedol v piatok na stretnutí s médiami k spoločnému predstaveniu generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar. "Konečne môžeme vystupovať, užívame si každé predstavenie, ktoré tancujeme, hráme, spievame, mimoriadne silne na nás všetkých pôsobí tento stánok SND, úžasná veľká scéna," poznamenal s tým, že cieľom projektu bolo priniesť divákom silnú pozitívnu energiu. 'Sľukári' na ňom ukážu, že zvládajú aj džezový tanec, v tanečnej príprave pravidelne absolvujú aj klasický balet. "S tým začínajú každé ráno, potom zaraďujeme do ich fermanov aj rôzne iné tréningy, majú i jogu, zumbu aj džezový tanec," dodal Hamar.



Členovia Baletu SND sa predstavia v divácky obľúbených choreografiách klasického repertoáru, ako napríklad Labutie jazero, Don Quijote, a SĽUK do programu prispeje tanečnými fragmentmi, ktoré reprezentujú bohaté folklórne dedičstvo Slovenska. "Tanečníci sa veľmi tešia z tejto spolupráce, my sa navzájom poznáme, naše svety sú prepojené, užívame si to, že môžeme spolu stáť na jednom javisku," povedala umelecká riaditeľka Baletu SND Nina Poláková. V predstavení figuruje aj jej ľúbostný duet Thais: "Snúbi sa v ňom nádherná hudba Julesa Masseneta s choreografiou, v ktorej som sa snažila predviesť čistú krásu pohybu a tanca."



Milovníci tanečného umenia sa môžu tešiť aj na choreografiu od Romana Novitzkého Are you as big as me, v ktorej sa sa spoločne na javisku predstavia traja klasickí tanečníci a jeden zo SĽUK. "Budeme tam mať ešte niekoho ďalšieho z folklórneho sveta, aby sme to ešte trošku oživili a dali večeru pointu," naznačil Novitzký k číslu, v ktorom sa priamo stretne Balet SND a SĽUK. "Prídu ukázať, čo kto vie," doplnil.