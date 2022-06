SND: V okolí divadla zrealizujú v lete stavebné úpravy, vyžiadajú si o

Bratislava 27. júna (TASR) - Dočasné uzatvorenie parkoviska pri Slovenskom národnom divadle (SND) i dopravné obmedzenia v okolí divadla si vyžiadajú plánované stavebné úpravy súvisiace s rozširovaním blízkeho komplexu. V bezprostrednom okolí divadla je preto potrebné rátať s obmedzeniami, ktoré sa dotknú automobilistov, cyklistov, ale aj chodcov.



"Výsledkom obmedzení a plánovaných prác budú nové príjazdové komunikácie k divadlu, nové chodníky, osvetlenie aj parkovací systém, čo prispeje k lepšiemu diváckemu pohodliu," uviedol generálny riaditeľ SND Matej Drlička.



Rekonštrukcia je rozvrhnutá na etapy, v júli budú pracovať na úprave komunikácií na uliciach Čulenova a Pribinova, ktoré prinesú výraznejšie dopravné obmedzenia. Parkovisko SND bude pre návštevníkov júlových predstavení k dispozícii do nedele 3. júla do 16.00 h. Jeho následná uzávera potrvá do konca augusta.



Obmedzenia sa dotknú aj cyklistov a peších, ktorým SND odporúča počas celého leta budovu SND obchádzať po Olejkárskej ulici a úplne sa tak vyhnúť Pribinovej ulici.