SND: V Pucciniho Tosce vystúpi maďarská operná hviezda M. Kalmandy
Slovenské publikum si Kalmandyho pamätá ako Nabucca, Amonasra v Aide či Macbetha v rovnomennej Verdiho opere.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Opera Slovenského národného divadla (SND) privíta v nedeľu 30. novembra o 17.00 h na svojom javisku významného maďarského barytonistu Micheleho Kalmandyho. Držiteľ Kossuthovej ceny, najvyššieho maďarského štátneho vyznamenania za umelecké zásluhy, sa v Bratislave predstaví v opere Giacoma Pucciniho Tosca. Nový doživotný člen Maďarskej štátnej opery stvárni v predstavení dramatickú postavu baróna Scarpiu.
Ako ďalej informuje SND, maďarského sólistu spájajú s Operou SND viaceré úspešné účinkovania. Slovenské publikum si Kalmandyho pamätá ako Nabucca, Amonasra v Aide či Macbetha v rovnomennej Verdiho opere. „Jeho návrat na bratislavské javisko je považovaný za jednu z mimoriadnych udalostí aktuálnej sezóny,“ podčiarkuje naša prvá scéna k hosťovaniu umelca, ktorý v máji tohto roka tiež viedol majstrovské kurzy na pôde Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave.
