SND vyhlásilo tender na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenské národné divadlo (SND) vyhlásilo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu jeho historickej budovy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je 3,5 milióna eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je do 4. decembra. V rovnaký deň sa majú ponuky aj otvárať.
„Predmetom zákazky sú služby spočívajúce vo vypracovaní projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu historickej budovy SND, ktorá zachová kultúrne dedičstvo a zároveň zabezpečí jej funkčnosť ako moderného kultúrneho centra,“ uvádza sa v opise zákazky.
Historickú budovu SND na Hviezdoslavovom námestí otvorili v roku 1886, postavená bola podľa architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Sídlom SND je od roku 1920. Posledná zásadná rekonštrukcia sa uskutočnila pred vyše polstoročím, v roku 1972. Budovu uzatvorili v máji 2021 z dôvodu jej havarijného technického stavu, ktorý znemožňoval bezpečnú divadelnú prevádzku. Už skôr sa začali snahy o prípravu rekonštrukcie.
V roku 2022 Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR odobril štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú dalo vypracovať vedenie SND. Na konci júna 2023 schválil realizačný plán rekonštrukcie vládny kabinet Ľudovíta Ódora, rovnako dal súhlas na prípravu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu. Podľa realizačného plánu sa práce mali začať v roku 2027, s otvorením zrekonštruovanej budovy sa počítalo na začiatku sezóny 2031/2032.
