SLEDUJEME: Na Slovensku sneh komplikuje dopravu
Polícia vodičom odporúča zvážiť nutnosť cestovania, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a jazdiť mimoriadne opatrne.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 21. novembra (TASR) - V piatok môže počas celého dňa na strednom a východnom Slovensku snežiť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Upozorňuje aj na silný vietor, snehové jazyky a záveje. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha druhého stupňa pred snežením platí pre takmer celý Prešovský kraj a okresy Gelnica, Košice - okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves. „Očakáva sa výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 35 až 40 centimetrov nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ skonštatovali meteorológovia. Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydali pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Košice mesto, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.
Horský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu uzavretýHorský priechod Donovaly je pre nákladnú dopravu nad desať metrov uzavretý. Dôvodom je sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Na horskom priechode Donovaly sú i policajné hliadky. Kamióny polícia odkláňa na horský priechod Šturec, ktorý je aktuálne prejazdný bez obmedzení, prípadne zostávajú na záchytnom parkovisku.
Horský priechod Vernár je úplne uzatvorený
Horský priechod Vernár je úplne uzatvorený. Obmedzenia v doprave sú na diaľnici D1 obojsmerne v úseku Spišský Štvrtok - Poprad a na ceste I/77 v úsekoch Ruská Voľa nad Popradom - Obručné a Nižné Ružbachy - Podolínec. Polícia Prešovského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Od skorých piatkových ranných hodín treba na východnom Slovensku počítať so silným snežením, ktoré môže spôsobiť tvorbu snehových jazykov a závejov,“ upozornila polícia. Druhostupňová výstraha platí pre väčšinu Prešovského kraja. Neprejazdný je tiež podľa policajtov Chmeľovský kopec (okres Svidník) a horský priechod Branisko.
Polícia vodičom odporúča zvážiť nutnosť cestovania, sledovať aktuálnu dopravnú situáciu a jazdiť mimoriadne opatrne.
Horský priechod Čertovica uzavreli pre všetky vozidlá
Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Horský priechod Čertovica v piatok pred poludním uzavreli pre všetky vozidlá. Dôvodom sú dopravné nehody a husté sneženie. Na sociálnej sieti o tom informovala Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).
Na cestách na Spiši a v časti Gemera je kašovitý sneh, zasahujú cestári V Košickom kraji intenzívne sneží v okrese Spišská Nová Ves a v časti Rožňavského okresu. Na cestách je kašovitá vrstva snehu, na zabezpečení zjazdnosti pracujú krajskí cestári. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.
Podľa aktuálnych informácií zo Správy ciest KSK sú v okresoch Michalovce a Trebišov cesty mokré, ale zjazdné. „V okrese Košice - okolie sú cesty mokré, ale zjazdné, rovnako tak aj všetky horské priechody. Výnimkou je Dobšinský kopec, kde je momentálne vylúčená doprava nad 3,5 tony,“ uviedla hovorkyňa.
Na celom území Košického kraja je údržba ciest zabezpečovaná v zmysle operačného plánu zimnej údržby ciest, na základe ktorého sú v prvom rade udržiavané hlavné ťahy, najmä cesty prvej a druhej triedy a dôležité medziregionálne cesty tretej triedy.
V Liptovskom Mikuláši odhŕňa cesty 13 strojovV Liptovskom Mikuláši je v piatok od rána v uliciach mesta 13 mechanizmov, ktoré odhŕňajú a posýpajú mestské komunikácie. Prvé štyri stroje vyrazili na zimnú údržbu už o 3.30 h, ďalších deväť sa k nim pridalo o 6.30 h. Ako upozornila samospráva na sociálnej sieti, správne parkovanie áut urýchli odpratávanie snehu.
Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš majú na starosti údržbu 183 kilometrov mestských komunikácií a chodníkov. V zimnom období udržujú pre chodcov aj šesť lávok, dva podchody a 11 mostov. Zimná pohotovosť v meste potrvá do konca marca.
„O cesty prvej, druhej a tretej triedy sa stará Slovenská správa ciest a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Sú to hlavné ťahy mestom a výpadovky smerom na obce,“ spresnili z radnice.
Systém zimnej služby sa riadi operačným plánom. Cesty a chodníky sú rozdelené do troch kategórií, prioritu majú hlavné a najviac frekventované ťahy, nasledujú ostatné miestne komunikácie, obslužné cesty, parkoviská a vnútrobloky.
Na celom území Košického kraja je údržba ciest zabezpečovaná v zmysle operačného plánu zimnej údržby ciest, na základe ktorého sú v prvom rade udržiavané hlavné ťahy, najmä cesty prvej a druhej triedy a dôležité medziregionálne cesty tretej triedy.
