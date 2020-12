Snehová pokrývka na horách je nízka

Liptovský Hrádok 15. decembra (TASR) – Snehová pokrývka v slovenských horách je nízka, vo väčšine pohorí nie je vyhlásené žiadne lavínové nebezpečenstvo. Malá hrozba pádu lavín, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí len v najvyšších polohách Vysokých a Nízkych Tatier. V utorok o tom informoval Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Na severných a severozápadných a orientáciách sa ojedinele nachádzajú nafúkané snehové vankúše alebo dosky. Tie môžu podľa Kyzeka predstavovať nebezpečenstvo najmä v úzkych žľaboch a terénnych depresiách na strmých svahoch. "Snehová pokrývka je naďalej podpriemerná, preto sa v prípade uvoľnenia snehu vyskytnú iba splazy, alebo veľmi malé lavíny," konkretizoval s tým, že samovoľné alebo spontánne lavíny nepredpokladajú.



Vo vysokých polohách hôr pretrváva typické inverzné počasie. Od juhu prúdi teplý vzduch. "Teplota vzduchu stúpla na mínus štyri až plus dva stupne Celzia. Väčšinou fúkal čerstvý južný vietor o sile tri až 12 metrov za sekundu, vo Vysokých Tatrách len mierny do piatich metrov za sekundu. Za posledných 24 hodín nenapadol žiadny nový sneh. Vo vysokých polohách je ho celkovo do 30 centimetrov," doplnil Kyzek.