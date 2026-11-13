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Snem Slovenského rybárskeho zväzu určí smerovanie na ďalšie štyri roky

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Na snímke rybári počas výlovu v rybníkoch pri obci Perín - Chym v okrese Košice - okolie v pondelok 2. novembra 2026. Foto: TASR - František Iván

Delegáti budú v samostatných voľbách voliť tajomníka Rady a prezidenta SRZ.

Autor TASR
Žilina 13. novembra (TASR) - Viac ako 240 delegátov zo všetkých rybárskych organizácií na Slovensku určí na víkendovom (14. - 15. 11.) volebnom Sneme Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v hoteli Partizán na Táloch smerovanie slovenského rybárstva na najbližšie štyri roky. TASR o tom informoval tajomník SRZ - Rady v Žiline Bohuš Cintula.

„Snem je najvyšším orgánom SRZ, schádza sa spravidla každé štyri roky, ak nie je niečo výnimočné. Tvorí ho 244 delegátov, po dvaja z každej mestskej a miestnej organizácie, ktorých je na Slovensku 122,“ povedal tajomník.

Delegáti budú v samostatných voľbách voliť tajomníka Rady a prezidenta SRZ. Voliť sa bude aj 32 členov Rady SRZ (štyria z každého kraja) a osem členov kontrolnej komisie (po jednom za každý kraj). Noví členovia kontrolnej komisie si spomedzi seba zvolia jej predsedu. Komisiu následne doplní jeden člen z kraja, z ktorého bude nový predseda. Rada SRZ bude 34-členná, 32 zvolených členov doplnia nový tajomník a prezident.

„Snem vyhodnotí plnenie úloh predchádzajúceho štvorročného obdobia a nastaví smerovanie na ďalšie obdobie. Úlohou snemu bude aj úprava stanov SRZ. Nepôjde o nejaký výrazný zásah do stanov, upravia sa len niektoré veci, ktoré si vyžiadala prax,“ doplnil Cintula.
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