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Snem Slovenského rybárskeho zväzu určí smerovanie na ďalšie štyri roky
Delegáti budú v samostatných voľbách voliť tajomníka Rady a prezidenta SRZ.
Autor TASR
Žilina 13. novembra (TASR) - Viac ako 240 delegátov zo všetkých rybárskych organizácií na Slovensku určí na víkendovom (14. - 15. 11.) volebnom Sneme Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v hoteli Partizán na Táloch smerovanie slovenského rybárstva na najbližšie štyri roky. TASR o tom informoval tajomník SRZ - Rady v Žiline Bohuš Cintula.
„Snem je najvyšším orgánom SRZ, schádza sa spravidla každé štyri roky, ak nie je niečo výnimočné. Tvorí ho 244 delegátov, po dvaja z každej mestskej a miestnej organizácie, ktorých je na Slovensku 122,“ povedal tajomník.
Delegáti budú v samostatných voľbách voliť tajomníka Rady a prezidenta SRZ. Voliť sa bude aj 32 členov Rady SRZ (štyria z každého kraja) a osem členov kontrolnej komisie (po jednom za každý kraj). Noví členovia kontrolnej komisie si spomedzi seba zvolia jej predsedu. Komisiu následne doplní jeden člen z kraja, z ktorého bude nový predseda. Rada SRZ bude 34-členná, 32 zvolených členov doplnia nový tajomník a prezident.
„Snem vyhodnotí plnenie úloh predchádzajúceho štvorročného obdobia a nastaví smerovanie na ďalšie obdobie. Úlohou snemu bude aj úprava stanov SRZ. Nepôjde o nejaký výrazný zásah do stanov, upravia sa len niektoré veci, ktoré si vyžiadala prax,“ doplnil Cintula.
„Snem je najvyšším orgánom SRZ, schádza sa spravidla každé štyri roky, ak nie je niečo výnimočné. Tvorí ho 244 delegátov, po dvaja z každej mestskej a miestnej organizácie, ktorých je na Slovensku 122,“ povedal tajomník.
Delegáti budú v samostatných voľbách voliť tajomníka Rady a prezidenta SRZ. Voliť sa bude aj 32 členov Rady SRZ (štyria z každého kraja) a osem členov kontrolnej komisie (po jednom za každý kraj). Noví členovia kontrolnej komisie si spomedzi seba zvolia jej predsedu. Komisiu následne doplní jeden člen z kraja, z ktorého bude nový predseda. Rada SRZ bude 34-členná, 32 zvolených členov doplnia nový tajomník a prezident.
„Snem vyhodnotí plnenie úloh predchádzajúceho štvorročného obdobia a nastaví smerovanie na ďalšie obdobie. Úlohou snemu bude aj úprava stanov SRZ. Nepôjde o nejaký výrazný zásah do stanov, upravia sa len niektoré veci, ktoré si vyžiadala prax,“ doplnil Cintula.