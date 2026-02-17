< sekcia Regióny
Sneženie komplikuje situáciu aj na cestách v Trnavskom kraji
Autor TASR
Trnava 17. februára (TASR) - Sneženie komplikuje počas utorka situáciu na cestách aj v Trnavskom kraji. Na Bielej hore medzi Jablonicou a Trstínom sa šmýkajú kamióny. Vodiči musia rátať so zdržaním. Upozorňuje na to Zelená vlna STVR.
Ráno sa v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie skrížil kamión medzi Prievalmi a Plaveckým Petrom v okrese Senica. Autobus skončil ráno mimo cesty medzi Prietržkou a Vrádišťom v okrese Skalica.
