Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Regióny

Sneženie komplikuje situáciu aj na cestách v Trnavskom kraji

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ráno sa v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie skrížil kamión medzi Prievalmi a Plaveckým Petrom v okrese Senica.

Autor TASR
Trnava 17. februára (TASR) - Sneženie komplikuje počas utorka situáciu na cestách aj v Trnavskom kraji. Na Bielej hore medzi Jablonicou a Trstínom sa šmýkajú kamióny. Vodiči musia rátať so zdržaním. Upozorňuje na to Zelená vlna STVR.

Ráno sa v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie skrížil kamión medzi Prievalmi a Plaveckým Petrom v okrese Senica. Autobus skončil ráno mimo cesty medzi Prietržkou a Vrádišťom v okrese Skalica.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?