Sneženie zatiaľ nespôsobuje problémy na cestách pod Tatrami

Poprad 2. decembra (TASR) – Sneženie zatiaľ nespôsobuje problémy na cestách v podtatranskom regióne. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla. „Už dávnejšie sme zaviedli nepretržitú prevádzku, nočné zrážky sme očakávali. Snežiť začalo okolo druhej – tretej hodiny, sneženie je síce sústavné, ale nie je intenzívne, takže problémy na cestách zatiaľ nerobí,“ uviedol.



V teréne je nasadených viacero mechanizmov, ktoré priebežne pluhujú a posypávajú cesty v okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok. Podľa Barillu bola paradoxne horšia situácia ráno v nižších polohách ako vo Vysokých Tatrách, najmä v okolí cesty I/18. Všetky cesty sú však momentálne bez problémov zjazdné.



Cestári za uplynulú noc prepluhovali v regióne 52 kilometrov a posypali 460 kilometrov ciest. „Snežiť by malo počas celého pondelka aj v utorok (3. 12.), v niektorých lokalitách môže napadnúť dohromady aj desať centimetrov snehu. Je to však taký pozvoľný začiatok zimnej údržby, neočakávame nič intenzívne,“ dodal Barilla.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na pondelok a utorok ráno výstrahu 1. stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov pre okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.