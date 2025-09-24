< sekcia Regióny
SNG chce tento rok vybrať zhotoviteľa rekonštrukcie Galérie Ľ. Fullu
Autor TASR
Ružomberok 24. septembra (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Koniec verejného obstarávania predpokladajú na polovicu decembra. Na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok o tom informoval generálny riaditeľ SNG Juraj Králik.
Primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň podotkol, že s rekonštrukciou by sa reálne mohlo začať na jar 2026. „Hoci termín ukončenia prác má výraznú časovú rezervu, verím v to, že práce by mohli potrvať 24 mesiacov. Ako potvrdil riaditeľ Králik, je to aj prioritou SNG,“ dodal.
Projekt rekonštrukcie galérie bude financovaný prostredníctvom Programu Slovensko cez Európsky fond regionálneho rozvoja. „Na tento účel sa v uplynulých dňoch podpísalo s Ministerstvom kultúry SR spoločné memorandum,“ doplnil Kubáň.
Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku bola v roku 2022 zatvorená pre havarijný stav budovy s viacerými závažnými nedostatkami, ako sú narušená statika v prízemnej časti, poškodená strecha, zastarané odvody dažďovej vody, zatekanie do prízemnej časti budovy a mnohé ďalšie. Najneskorší termín na dokončenie rekonštrukcie galérie je rok 2029.
