VIDEO: Slovenská národná galéria pozýva na veľkú monografickú výstavu

Snímka z otvorenia prvej tohtoročnej výstavy v Slovenskej národnej galérii Marko Blažo - Celý človek v Bratislave 15. februára 2024. Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 15. februára (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) otvára veľkú monografickú výstavu Marka Blaža (1972 - 2021). Výstava Marko Blažo: Celý človek predstavuje celoživotné dielo umelca a dáva možnosť nazrieť aj do procesu jeho tvorby. Rozdelená je do dvoch sál a sústreďuje sa na ikonické i menej známe či doteraz nevystavované diela.približuje galéria výstavu, ktorá nie je chronologická, "skôr je tvorená samopohybom umelcových opakujúcich sa motívov, v rámci ktorých všetko so všetkým súvisí".uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii Petra Hanáková. Podľa spolukurátorky ide vlastne o dve výstavy v jednom." vysvetľuje Hanáková prístup k dielam košického umelca, ktorý patrí vo svojej generácii k najoriginálnejším.Marko Blažo zomrel ako 48-ročný v roku 2021.približuje Hanáková Blažovu tvorbu v 90. rokoch, keď umelec z Košíc vstupoval až "hviezdne" na scénu ešte počas štúdia.pripomenula spolukurátorka Alexandra Tamásová k umelcovi, ktorý študoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Rudolfa Sikoru, zaujal žuvačkovými "maľbami", rôznymi surreálnymi objektmi a situačnými "hernými" inštaláciami.dodáva kurátorka k umelcovi, ktorý sa po roku 2000 začína intenzívne realizovať v počítači, čo ukazujú mnohé diela vo virtuálnej a digitálnej polohe.poznamenala Hanáková k umelcovi, ktorý svoje kľúčové motívy - vlaky/vláčiky, koľajnice, prerezané kapustné hlavy, Ferda Mravca, architektúru, žiletky, archeologické náleziská a vykopávky, rôzne hračky - nikdy neopustil." dodáva Tamásová k Blažovej tvorbe, ktorej princípom bolo aj vrstvenie a spájanie často nesúrodých motívov.Výstava potrvá do 19. mája.