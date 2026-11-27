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SNG otvára výstavu o moci obrazov v ére umelej inteligencie
Predstavuje výber diel súčasného umenia z prestížnej zbierky Colección SOLO.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) v piatok otvára medzinárodnú výstavu „The Image Condition. Čo vidíme. Kým sme. Čomu veríme.“, ktorú pripravila v spolupráci s madridskou galériou SOLO Contemporary. Predstavuje výber diel súčasného umenia z prestížnej zbierky Colección SOLO. Prostredníctvom maľby, sochárstva, inštalácií aj digitálneho umenia otvára dialóg o sile obrazov v súčasnom svete, najmä v ére umelej inteligencie.
„Skúma politický a spoločenský rozmer obrazov, ich vplyv na formovanie identity a vnímanie reality. Reflektuje aj jeden z najvýraznejších fenoménov súčasnosti - umelú inteligenciu,“ približuje SNG výstavu, prezentujúcu diela medzinárodne renomovaných umelcov. Medzi nimi sú Takashi Murakami, Neo Rauch, Nick Cave, Paul Noble, Nam June Paik, Tom Sachs či Mario Klingemann, jeden z priekopníkov umenia využívajúceho umelú inteligenciu.
„V čase, keď umelá inteligencia dokáže vytvárať presvedčivé obrazy neexistujúcich ľudí, udalostí či miest, výstava otvára otázky o dôveryhodnosti vizuálnych informácií a hraniciach medzi skutočnosťou a fikciou,“ dodáva galéria k projektu, ktorý návštevníkov prevedie od mýtu, sna a simulácie cez viditeľnosť, moc a vizuálne kódy spoločnosti až po pamäť, technologickú rekonštrukciu a umelú inteligenciu. „Odhaľuje, že obrazy nielen odrážajú skutočnosť, ale sa aj aktívne podieľajú na jej vytváraní,“ poznamenáva SNG.
Súčasťou výstavy je aj dielo španielskeho výtvarníka a multimediálneho umelca Huga Alonsa, známeho monochromatickými maľbami, v ktorých prepája filmovú estetiku s tradičnými a digitálnymi výtvarnými postupmi a skúma hranice medzi realitou a fikciou. „Predtým, než začnem maľovať tradičným spôsobom, si pomocou digitálnych nástrojov vytváram skice. Používam ich voľne a vnímam ich ako mimoriadne účinné. Výsledkom mojej práce je akrylová maľba na plátne, takže moje umenie je akýmsi prepojením starého a nového,“ vysvetľuje umelec, ktorý študoval výtvarné umenie v Salamance a v Ríme. „Moje umelecké korene siahajú do dejín maliarstva. Zároveň patrím ku generácii, ktorá vyrastala s videom, a pohyblivý obraz je súčasťou môjho vnímania reality. Preto je pre mňa prirodzené prepájať estetiku sci-fi filmov s atmosférou, akú nachádzame v niektorých maľbách starých majstrov,“ dodal Alonso.
Spoluprácu s madridským partnerom zastrešil umelecký riaditeľ SNG Patrik Steinhauser, ktorý je zároveň kurátorom výstavy spoločne s talianskou kunsthistoričkou Alice Zucca. Slovenská národná galéria má byť podľa slov Steinhausera otvorenou, sebavedomou a medzinárodne uznávanou inštitúciou, ktorá nielen zachováva naše kultúrne dedičstvo, ale aj podporuje slovenských umelcov a zároveň poskytuje priestor významným medzinárodným projektom a umeleckým predstaveniam. „Chcel by som, aby SNG bola miestom, kde sa Slovensko stretáva so svetom. A táto výstava je konkrétnym krokom na tejto ceste,“ dodal spolukurátor výstavy The Image Condition. Potrvá do 23. mája 2027.
„Skúma politický a spoločenský rozmer obrazov, ich vplyv na formovanie identity a vnímanie reality. Reflektuje aj jeden z najvýraznejších fenoménov súčasnosti - umelú inteligenciu,“ približuje SNG výstavu, prezentujúcu diela medzinárodne renomovaných umelcov. Medzi nimi sú Takashi Murakami, Neo Rauch, Nick Cave, Paul Noble, Nam June Paik, Tom Sachs či Mario Klingemann, jeden z priekopníkov umenia využívajúceho umelú inteligenciu.
„V čase, keď umelá inteligencia dokáže vytvárať presvedčivé obrazy neexistujúcich ľudí, udalostí či miest, výstava otvára otázky o dôveryhodnosti vizuálnych informácií a hraniciach medzi skutočnosťou a fikciou,“ dodáva galéria k projektu, ktorý návštevníkov prevedie od mýtu, sna a simulácie cez viditeľnosť, moc a vizuálne kódy spoločnosti až po pamäť, technologickú rekonštrukciu a umelú inteligenciu. „Odhaľuje, že obrazy nielen odrážajú skutočnosť, ale sa aj aktívne podieľajú na jej vytváraní,“ poznamenáva SNG.
Súčasťou výstavy je aj dielo španielskeho výtvarníka a multimediálneho umelca Huga Alonsa, známeho monochromatickými maľbami, v ktorých prepája filmovú estetiku s tradičnými a digitálnymi výtvarnými postupmi a skúma hranice medzi realitou a fikciou. „Predtým, než začnem maľovať tradičným spôsobom, si pomocou digitálnych nástrojov vytváram skice. Používam ich voľne a vnímam ich ako mimoriadne účinné. Výsledkom mojej práce je akrylová maľba na plátne, takže moje umenie je akýmsi prepojením starého a nového,“ vysvetľuje umelec, ktorý študoval výtvarné umenie v Salamance a v Ríme. „Moje umelecké korene siahajú do dejín maliarstva. Zároveň patrím ku generácii, ktorá vyrastala s videom, a pohyblivý obraz je súčasťou môjho vnímania reality. Preto je pre mňa prirodzené prepájať estetiku sci-fi filmov s atmosférou, akú nachádzame v niektorých maľbách starých majstrov,“ dodal Alonso.
Spoluprácu s madridským partnerom zastrešil umelecký riaditeľ SNG Patrik Steinhauser, ktorý je zároveň kurátorom výstavy spoločne s talianskou kunsthistoričkou Alice Zucca. Slovenská národná galéria má byť podľa slov Steinhausera otvorenou, sebavedomou a medzinárodne uznávanou inštitúciou, ktorá nielen zachováva naše kultúrne dedičstvo, ale aj podporuje slovenských umelcov a zároveň poskytuje priestor významným medzinárodným projektom a umeleckým predstaveniam. „Chcel by som, aby SNG bola miestom, kde sa Slovensko stretáva so svetom. A táto výstava je konkrétnym krokom na tejto ceste,“ dodal spolukurátor výstavy The Image Condition. Potrvá do 23. mája 2027.