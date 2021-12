SNG otvára výstavu súčasného slovenského umenia Motýľa nekúpiš

Bratislava 9. decembra (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) otvára vo štvrtok novú výstavu pod názvom Motýľa nekúpiš. Inštalovaná je na treťom poschodí Esterházyho paláca v Bratislave, svoje diela na nej vystavujú Erik Binder, Marko Blažo, Marek Kvetan, Denisa Lehocká a Milan Tittel. Výstava, prezentujúca najnovšie prírastky do zbierok SNG autorov strednej generácie slovenského súčasného umenia, potrvá do 24. apríla.



Názov výstavy je podľa jej autoriek metaforou, ktorá popisuje komplikovaný vzťah múzea a dynamického súčasného umenia. "Umenie je viac než len artefaktom. Jeho význam spočíva v živých a komplexných vzťahoch, z ktorých vzniká a ktoré samo generuje. Podobne ani motýľa nemožno redukovať na jeho materiálne telo – motýľ je aj húsenicou, kuklou, je mávaním krídel a poletovaním z kvetu na kvet. Súčasné umenie, mediálne neobyčajne pestré, je dnes múzejne neuchopiteľnejšie ako kedykoľvek predtým," vysvetľujú Petra Hanáková a Alexandra Tamásová, kurátorky výstavy, na ktorej môžu diváci vidieť rôzne prístupy, médiá a témy objavujúce sa v tvorbe vybraných autorov.



Výstavný projekt zároveň otvára problematiku akvizičnej politiky súčasného umenia SNG, ktorá už dlhú dobu zápolí s nedostatkom financií na nákup tohto typu umeleckých diel a na podporu súčasných domácich umelcov. "Ak SNG nemá na to, aby nakupovala umenie, nemôže písať dejiny – vytvárať pamäťovú stopu vizuálnej kultúry svojho spoločenstva," hovorí generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá a dodáva, že pomoc pri takejto misii od férového partnera, nie je charita: "Je to filantropia, teda snaha meniť svet k lepšiemu. Myslíme si, že svet s umením je lepší a diela, ktoré vypovedajú o nás – o spoločnosti, ktorá ich vytvorila a ktorá s nimi žila, je potrebné uchovávať. A tento pohľad by sme radi sprostredkovali všetkým." Ako informovala TASR Klára Hudáková zo SNG, vystavené diela získala galéria do svojich zbierok vďaka finančnému daru Tatra banky.



Galéria ďalej informuje, že v Bratislave znovu otvorí svoje priestory v sobotu 11. decembra v režime OP, fungovať bude v upravených otváracích hodinách. Prístupné budú výstavy 7x7 a Motýľa nekúpiš, Experimentálne expozície na prvom poschodí budú z bezpečnostných dôvodov zatvorené.