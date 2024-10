SNG otvára výstavu zameranú na tvorbu architekta Vladimíra Dedečka

Z výstavy Architekt Dedeček v Slovenskej národnej galérii (SNG) pred jej otvorením v Bratislave v piatok 4. októbra 2024. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 4. októbra (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) v piatok slávnostne otvorí dvojvýstavu v ikonickom Premostení od architekta Vladimíra Dedečka (1929 - 2020). "približuje galéria poctu "svojmu" architektovi, tvorcovi inovátorských projektov a takmer stovky realizácií, významnému spoluautorovi architektonickej podoby moderného Slovenska. Výstava je inštalovaná priamo v Premostení, na 3. a 4. poschodí. Potrvá do 2. februára 2025.Prvá časť, prierezová výstava "Vladimír Dedeček - minulosť a prítomnosť" externej kurátorky Moniky Mitášovej predstaví biografické dáta, vybrané projekty a modely stavieb. Podľa SNG ju možno vnímať aj ako pokračovanie diskusie o autorovom architektonickom myslení, diele a jeho interpretácii, ktorú Mitášová so spoluautormi začala v knihe o Dedečkovi v roku 2017. Kurátorka na piatkovej tlačovej konferencii vysvetlila, že mottom tejto časti výstavy sú Dedečkove slová: "Som tesár v čase betónu" a spôsoby, ako architekt uvažoval a pracoval, stelesňujú modely a zobrazujú videodokumenty stavieb.Vystavené sú dva druhy modelov - veľké drevené fragmenty zvolených budov (v mierke 1:10) a malé plastové skladačky celých stavieb. Výstava sa radí aj medzi interaktívne, malé modely -skladačky si návštevníci môžu skúsiť poskladať. Videodokumenty zobrazujú Dedečkove stavby v súčasnosti aj v dostupnom archívnom televíznom zázname z doby, keď boli stavané či slávnostne sprístupňované verejnosti.Druhá časť "Vladimír Dedeček a SNG: Príbeh z budúcnosti" je venovaná areálu SNG, spája výstavu architektúry s inštitucionálnou "archeológiou".približuje kurátorka Alexandra Kusá. Dodáva, že na inštaláciu bol využitý len existujúci materiál z predošlých expozícií a výstav SNG.Výstava návštevníkom pripomenie, že stavba národnej galérie bola, nielen vo svojej dobe, vnímaná kontroverzne. Za silným architektonickým konceptom stál nielen architekt, ale sekundoval mu požiadavkami aj zadávateľ - historik umenia Karol Vaculík. Výstava ukáže, ako sa presadzovala myšlienka rozšírenia národnej galérie, v akom politicko-spoločenskom kontexte museli fungovať jej protagonisti, kto a s akými projektmi súťažil, ako sa vyvíjal ten víťazný a prečo nakoniec bolo realizované Premostenie.Verejné otvorenie výstavy sa uskutoční o 18.00 h. Výstava potrvá do 2. februára 2025.