SNG otvorila výstavu Network, predstavuje tvorbu A. Szentpéteryho
Szentpéteryho obrazy sú precízne konštruované geometrické siete vytvárajúce optické napätie, ilúziu pohybu a priestoru.
Bratislava 29. mája (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) otvorila vo štvrtok (28. 5.) výstavu Network. Ide o prvú monografickú prezentáciu slovenského maliara Adama Szentpéteryho v jej priestoroch. Ponúka pohľad na viac ako 40 rokov tvorby autora, ktorý patrí k najvýraznejším a tiež najosobitejším predstaviteľom geometrickej abstrakcie v strednej Európe.
Szentpéteryho obrazy sú precízne konštruované geometrické siete vytvárajúce optické napätie, ilúziu pohybu a priestoru. „Vizuálne deformácie posúvajú klasickú maľbu do nečakaných polôh. Jeho diela balansujú medzi racionalitou, technickou presnosťou a silným vizuálnym zážitkom,“ uvádza galéria k výstave umelca, ktorý „dlhodobo a konzistentne posúva hranice geometrickej abstrakcie a redefinuje možnosti súčasného maliarstva“.
Autor buduje svoj vizuálny jazyk z elementárnych prvkov - línie, plochy a farby. „Z nich komponuje sofistikované obrazové štruktúry založené na rytme, poriadku a presne premyslených vzťahoch,“ dodáva galéria k tvorbe umelca, pre ktorého sú typické geometrické mriežky tvorené horizontálami, vertikálami a diagonálami, tie vrství farebnými plochami. „Ich vzájomné prelínanie vytvára ilúziu pohybu, vibrácie a priestorového napätia,“ opisuje SNG.
Jej generálny riaditeľ Juraj Králik podčiarkuje, že Szentpéteryho diela a jeho výtvarný štýl sú na Slovensku unikátne a v mnohom ojedinelé. Návštevníci SNG ich môžu objavovať na vôbec prvej samostatnej výstave umelca v jej priestoroch. „Adam Szentpétery patrí skutočne k výnimočným slovenským umelcom, má za sebou obrovskú kariéru. Jeho geometrické obrazy sú fascinujúce nielen v slovenskom, ale aj v celoeurópskom meradle. Prinášame tak špecifický typ umenia, ktorý výrazne presahuje domáci kontext,“ povedal pre TASR Králik.
„Szentpéteryho obrazy pracujú s presnosťou geometrie, no zároveň vytvárajú silný optický zážitok. Horizontály, vertikály a diagonály sa v jeho dielach stretávajú v neustálom pohybe, čím vzniká napätie, rytmus aj ilúzia priestoru,“ približuje kurátor výstavy Vladimír Beskid tvorbu autora, ktorý „dlhodobo skúma hranice maľby a spôsob, akým môže obraz ovplyvňovať naše vnímanie reality“.
Akademický maliar Adam Szentpétery žije a tvorí v Rožňave a Košiciach. Od roku 2007 rozvíja sériu veľkoformátových kruhových malieb, ktoré svojím tvarom a spracovaním evokujú trojrozmerné objekty. Galéria tiež organizuje komentované prehliadky výstavy Network, na ktorých jej kurátor ponúkne návštevníkom hlbší pohľad na Szentpéteryho tvorbu.
Výstava potrvá do 25. októbra.
