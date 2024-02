SNG predstaví v júni putovnú výstavu diel ukrajinskej secesie

Bratislava 21. februára (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) plánuje v roku 2024 realizovať 14 výstavných projektov. Návštevníkom chce predstaviť aj putovnú výstavu diel ukrajinskej secesie, otvorenie pripravuje na jún. Pod názvom V oku búrky ukáže diela zo zbierok Národného múzea umenia v Kyjeve.



"Konečne sa dostávame na mapu a budeme tu hostiť aj medzinárodné projekty, obzvlášť sa teším putovnému výstavnému projektu ukrajinskej secesie, ktorý ide naprieč rôznymi krajinami," uviedla pre TASR riaditeľka úseku marketingu a komunikácie SNG Bohdana Hromádková k výstave, ktorá príde do Bratislavy po prezentácii vo Viedni.



"Predstaví výber diel z umenia secesie, ktorá sa okolo roku 1900 koncentrovala i v ukrajinských centrách, ako Kyjev, Ľvov a Charkov. Viacero lokálnych maliarov malo priamu skúsenosť s výtvarnou scénou v Paríži, prípadne v iných metropolách umenia," približuje SNG. Dodáva, že secesia sa stala dôležitým predobrazom následného modernistického hnutia, ktoré plne zasiahlo tento región.



Výstava sa uskutoční v spolupráci s Belvedere Galerie vo Viedni a Národnou galériou v Sofii, v spolupráci Národným umeleckým múzeom Ukrajiny. Projekt vznikol ako iniciatíva Museo Thyssen-Bornemisza v Madride na vyjadrenie podpory Ukrajine a v snahe ochrániť jej umelecké diela pred ruskou inváziou.



Od 1. marca spúšťa SNG plnú prevádzku, vracia sa k pôvodným otváracím hodinám od utorka do nedele od 10.00 do 18.00 h s výnimkou štvrtka, keď otvára o 12.00 h a návštevníci v nej môžu stráviť dlhší večer do 20.00 h. Galéria súčasne upravuje cenník vstupného, plná vstupenka bude stáť deväť eur, pre mládež do 15 rokov bude vstupné zadarmo. "Chceme podporovať vzdelávanie tejto vekovej skupiny a podporiť aj návštevy školských skupín, ktoré si môžu priamo v galérii urobiť medzipredmetové vzdelávanie," vysvetľuje SNG.