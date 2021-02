SNG predstavuje novú výstavu Avatsýv. Labyrint Erika Bindera

Bratislava 25. februára (TASR) - Z momentálneho stavu, v ktorom sa autor a jeho umenie nachádza, vychádza aktuálna výstava Avatsýv. Labyrint Erika Bindera v Slovenskej národnej galérii (SNG). "Nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG a predstavuje ho ako tvorcu vo svojom prostredí – v labyrinte svojej tvorby a života," TASR o tom informovala manažérka pre publicitu SNG Klára Hudáková.



"Labyrint si automaticky predstavujeme ako dvojrozmerný obrazec na podlahe francúzskej katedrály. V 'labyrinte trávenia času' uvažujeme o priestore výstavy ako o trojrozmernom labyrinte, tvoria ho ruiny vecí, z ktorých povstávajú nové myšlienky, trosky a praskliny, z nich sa na povrch dostáva prekvapivá, predtým netušená krása. Práve pre silu estetiky ruín a postapokalyptický vizuálny jazyk je tvorba Erika Bindera v programe SNG vysoko aktuálna," priblížila kurátorka výstavy Lucia G. Stach.



Výstava vychádza z momentálneho stavu, v ktorom sa Erik Binder a jeho umenie nachádza. Zároveň však zúročuje viac ako dve desaťročia tvorby a 47 rokov životných skúseností, ktoré umelec pretavuje do niekoľkých univerzálnych princípov, rozdelených v rámci jednotlivých výstavných miestností na treťom poschodí Esterházyho paláca v Bratislave. "Avatsýv je pre mňa v istom zmysle in medias resom/prierezom toho, na čom som aktuálne pracoval. Ponuka prišla nedávno, ale výstava vlastne vyplynula z viacročnej umelecko-kurátorskej spolupráce. Nie je to súbor detailov, ale synergická inštalácia, ktorá vznikla aj vďaka komunikácii a skvelej spolupráci s galerijným tímom. Všetko spája motív rieky ako plynutia, premeny, transformácie," vysvetľuje Binder.



Umelcov program je mnohovrstvový, obsahuje prácu so všetkými médiami od maľby, grafiky, autonómnej aj denníkovej kresby, inštalácie a objektov až po video a intermediálne performancie. Vo svojej tvorbe vychádza aj zo street artu a hiphopovej subkultúry, ku ktorej má blízko. Hiphop, rovnako ako street art majú spoločné to, že nové diela v ich kontexte vznikajú ako preskupovanie, vrstvenie a mixovanie už existujúcich prvkov.



Výstava potrvá do 5. septembra. Pre pandémiu sú priestory galérie uzatvorené, verejnosť sa však s novou výstavou môže zoznámiť prostredníctvom online sprievodných programov a digitálneho obsahu na www.sng.sk a na sociálnych sieťach galérie.