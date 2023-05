V SNG si môžete pozrieť projekty súťaže Máš umelecké črevo?

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) vystavuje práce mladých ľudí, ktorí sa zapojili do medzinárodnej umelecko-vzdelávacej súťaže Máš umelecké črevo?. Trinásť kreatívnych finálových projektov na tému Jedlo si môže publikum pozrieť do nedele 28. mája.



Máš umelecké črevo? je medzinárodná platforma venujúca sa vzdelávaniu v oblasti umenia, ktorá každý rok organizuje súťaž pre žiacke tímy stredných škôl a gymnázií i vyšších ročníkov základných umeleckých škôl (ZUŠ). Hlavným organizátorom na Slovensku je SNG. Galéria siedmy rok poskytuje priestory na prezentáciu projektov, ktoré prešli užším výberom poroty. Ústrednou témou aktuálneho ročníka súťaže bola téma Jedlo. "Sčasti reflektuje na súčasnú ekonomickú a ekologickú krízu, zasahujúcu aj mladých ľudí. Na výstave môže verejnosť vidieť rôznorodé prístupy k spracovaniu tejto témy - intímne a osobné, filozofické, spoločensko-kritické či aktivisticky poňaté diela," približuje SNG.



Tento rok sa organizátorky rozhodli výstavu otvoriť ešte pred samotným finále. "Chceli sme dopriať rovnocenný zážitok všetkým tímom, ktoré počas niekoľkých mesiacov sústredene pracovali, veľa s nami konzultovali a posúvali vpred seba, svoje okolie aj nás. Chceli sme zdôrazniť vzdelávací potenciál, ktorý celý proces súťaže má, a počas vernisáže sa nesústrediť na to, ktorý tím je najlepší, ale na to, koľko úžasných projektov dokázali mladí ľudia vytvoriť," vysvetľujú Barbora Tribulová a Michaela Kováčová zo SNG.



Do súťaže sa zapojilo takmer 60 tímov, 13 z nich postúpilo do finále. To prebehlo 5. mája v kinosále SNG. "Z nášho pohľadu by si ocenenie zaslúžili všetky tímy. Preto sme tento rok síce vyhlásili víťazný tím, ale namiesto druhého a tretieho miesta sme udelili veľa špecifických ocenení, napríklad za vzdelávací potenciál, výtvarné prevedenie, dizajn, prezentáciu, odvahu, netradične poňatý nápad či dokonca vtip," vysvetľuje Tribulová.



Víťazmi, ktorí získali putovnú cenu od šperkárky Kataríny Siposovej a zúčastnia sa na medzinárodnom stretnutí a výstave v Budapešti, sú Matúš Pittner a Simona Saláková zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici pod vedením umelkyne a pedagogičky Marianny Mlynárčikovej. "Ich projekt Povedz mi, čím ješ, a ja ti poviem, kto si prešiel jedným z najväčších posunov a oslovuje svojím intímnym predstavením generačného prístupu k téme," zdôvodňuje galéria.