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SNG: Sad LIVE! v Schaubmarovom mlyne ponúkne umenie, hudbu a zážitky

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Na snímke Schaubmarov mlyn v Pezinku. Foto: TASR - Dano Veselský

Festivalový Sad LIVE! otvoria o 14.00 h. Kapacita letného open-air podujatia je obmedzená.

Autor TASR
Pezinok 29. augusta (TASR) - Schaubmarov mlyn v Pezinku ožije v sobotu podujatím Sad LIVE!. V prostredí historického mlyna a priľahlého ovocného sadu spojí výtvarné umenie, divadlo, tvorivé dielne, hudbu aj gastronómiu.

Ako informuje Slovenská národná galéria (SNG), návštevníci sa môžu tešiť na komentované prehliadky barokového mlyna, otvorený ateliér s tvorivými workshopmi, výstavu Ženský zákon, kurátorský výklad aj land-artovú inštaláciu dizajnérky Petry Šištíkovej.

Pestrý program je podľa organizátorov vhodný aj pre rodiny s deťmi. Súčasťou popoludnia bude divadelné predstavenie Rozprávkový hrdina alebo Ako Krutovlada slnko ukradla v podaní Divadla ZáBaVKa.

Večerný hudobný program od 18.00 h otvoria pezinské kapely Sad a Tma či FEELME. Hlavným hosťom festivalu je prešovská skupina Chiki liki tu-a.

Súčasťou podujatia bude aj gastronomická zóna s ponukou lokálnych partnerov. Organizátori zabezpečia kyvadlovú dopravu medzi železničnou stanicou v Pezinku a Schaubmarovým mlynom.

Festivalový Sad LIVE! otvoria o 14.00 h. Kapacita letného open-air podujatia je obmedzená.

Schaubmarov mlyn je vysunutým pracoviskom SNG. Okrem galerijných výstav sprístupňuje návštevníkom jedinečne zachovaný trojpodlažný mlyn z prelomu 18. a 19. storočia a dlhodobo prepája výtvarné umenie s kultúrnou krajinou a ovocinárskou tradíciou regiónu.
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