SNG so Starým Mestom revitalizujú Námestie Karola Vaculíka

Bratislava 18. apríla (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) pracuje spolu s mestskou časťou Staré Mesto na revitalizácii Námestia Karola Vaculíka v Bratislave. Ide o verejný priestor susediaci s areálom galérie, kde má vzniknúť oddychová zóna a ďalšie prepojenie komplexu SNG s okolím. TASR o tom informovala Klára Hudáková z SNG.



"Teší nás, že spoločne so Starým Mestom skultivujeme ďalšie zo zanedbaných zákutí Bratislavy. Po nádvorí SNG a Travertínovej záhrade, umiestnenej vedľa administratívy galérie, bude Vaculíkovo námestie ďalšou oddychovou zónou," skonštatovala generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.



Prvá etapa prác sa týkala vstupu do národnej galérie zo strany pasáže z Paulínyho ulice, kde boli vysadené dva stromy či osadená socha Partizán od Jozefa Kostku. Zasanované boli zároveň doteraz zanedbávané garáže. V najbližších týždňoch by mal byť pred garážami vymenený pôvodný asfalt za mlatový povrch, pribudnúť má aj zeleň i sedenie.



Následne sa majú práce venovať samotným garážam. "Staré Mesto chce diskutovať funkciu priestoru garáží a ich okolia spolu s obyvateľmi," deklaruje samospráva. Dovtedy majú byť garáže zabezpečené tak, aby boli pre verejnosť bezpečné.



Priestor pred garážami je od polovice marca pre práce nepriechodný, vstup do SNG však obmedzený nie je. Revitalizáciou má byť následne námestie spriechodnené a návštevníci sa do galérie ostanú aj priamo z Hviezdoslavovho námestia, na ktoré je napojená Paulínyho ulica.



Námestie, v galérii nazývané aj Piazzetta, je pomenované po niekdajšom riaditeľovi SNG, Karolovi Vaculíkovi. Od začiatku 50. rokov 20. storočia od základu vytváral a rozvíjal činnosť národnej galérie vrátane budovania zbierok výtvarného umenia.