Bratislava 22. novembra (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) v Bratislave uzatvára výstavné priestory od utorka 23. novembra do stredy 8. decembra. TASR o tom informovala Klára Hudáková, manažérka pre publicitu SNG. Galéria sa rozhodla zatvoriť výstavy, aby podporila zníženie mobility.



V uvedenom období budú tiež upravené otváracie hodiny kníhkupectva Ex Libris v SNG, ktoré bude otvorené od utorka do nedele v čase od 13.00 do 18.00 h.



Čas uzatvorenia chce galéria využiť na prípravu novej výstavy s názvom Motýľa nekúpiš, ktorú sprístupní vo štvrtok 9. decembra.



Programy naplánované na tento týždeň (koncert Hudba dneška v SNG a diskusia Kurátor & hosť: Dva pohľady na Sedem (vz)rúšok) sa uskutočnia v pôvodných termínoch, v režime OP.