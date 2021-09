SNG vo výklade predstavuje dielo M. Piačeka

Bratislava 30. septembra (TASR) - Vo výklade je názov výstavného cyklu Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorým vo verejnom priestore predstavuje diela vizuálneho umenia, reagujúce na aktuálne otázky súčasného spoločenského života. V týchto dňoch prezentuje sochára Martina Piačeka, Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta majú možnosť vidieť v okne bývalej kaviarne Berlínka v Esterházyho paláci jeho dielo s názvom 26. október 1921, zničenie pamätníka Márie Terézie v Bratislave z cyklu Najväčšie trapasy slovenskej histórie, ktoré daroval do zbierky SNG v roku 2019.



"Dielo je napojené na samotné miesto - dnešné Námestie Ľudovíta Štúra, kde pôvodne existoval korunovačný pahorok a od roku 1897 tu stál pamätník Márie Terézie od Jána Fadrusza, ktorý sa tu vynímal až do jeho vandalského zničenia legionármi počas prvej republiky," vysvetľuje galéria s tým, že Piaček zobrazil dielo vo fáze ničenia.



Sochár reakciou na zničenie pomníka Márie Terézie reflektuje zároveň aj dejiny sochárskeho umenia, upozorňuje na krátky život pamätníkov a háklivosť zobrazovania historických udalostí a osobností v čase a vo verejnom priestore. "Autor vyjadruje ľútosť nad vandalstvom voči umeleckým pamiatkam a jeho sochy z tohto cyklu sú mementom historických trapasov, ktoré by sa mohli zopakovať v ktorejkoľvek dobe," dodáva kurátorka Vladimíra Büngerová.



Podčiarkuje, že Piaček zobrazil pamätník vo fáze ničenia. Socha predstavuje už iba torzo pôvodného súsošia, koňa, respektíve koníka s malým náznakom spodnej časti sediacej figúry. "Ján Fadrusz na pamätníku pracoval niekoľko rokov, vytvoril ho zo skvostného kusu kararského mramoru, dnes jeho autentické estetické vyznenie zachytávajú už len historické fotografie," pripomína Büngerová s tým, že sochár realizoval majestátny pamätník v historizujúcom štýle s prevládajúcimi znakmi barokového umenia. "Celkovo bol vysoký s podstavcom až jedenásť metrov, zobrazoval udalosť, ktorá sa viazala ku korunovácii Márie Terézie v roku 1741," dodáva k Fadruszovmu pamätníku, ktorého sté "výročie" zničenia si v týchto dňoch pripomíname. "Ako symbol utláčateľského režimu sa v roku 1921 stal terčom útoku legionárov, ktorí prejavili svoju nenávisť na umeleckom diele barbarským spôsobom pred zrakmi vydesených Prešporákov," dodáva kurátorka.



Výstava potrvá do 21. novembra.