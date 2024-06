SNG výstavou predstavuje tvorbu J. Sušienku aj v exteriéri galérie

Bratislava 6. júna (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) otvára letnú sezónu výstavou venovanou tvorbe keramického sochára Jozefa Sušienku. Výstava "Jozef Sušienka. Lekcia krajiny" bude prístupná od piatka 7. júna do 6. októbra. Jej súčasťou sú aj keramické plastiky situované vo vonkajšom areáli galérie.



"Inšpirácie nájdeme všade, len sa treba dívať a zhodnotiť to," povedal 87-ročný Jozef Sušienka na štvrtkovej tlačovej konferencii. Keramik a sochár sa do národnej galérie vracia po viac ako 25 rokoch. "Čas tomuto vytrvalému experimentátorovi a univerzálnemu tvorcovi vôbec neubral z energie a chuti tvoriť," uvádza SNG k výstave, ktorá "nie je len retrospektívnym pohľadom na intenzívnu cestu jednej zo zásadných osobností slovenskej (nielen) keramickej plastiky a dizajnu druhej polovice 20. storočia". Zaznamenáva tiež autorovu aktuálnu tvorbu, v ktorej rodák z Novej Bystrice ďalej pokračuje a vytvára svoje zenovo-meditatívne organické zostavy ukotvené v prírodných procesoch a silách.



"Jozef Sušienka je bytostný environmentalista. Empatickú súhru prírody, keramiky a človeka pestuje už od 60. rokov 20. storočia - omnoho skôr, ako sa ekológia stala globálnou výzvou a životnou nevyhnutnosťou," hovorí kurátorka výstavy Viera Kleinová o umelcovi, ktorý svoju inšpiráciu nachádza hlavne v prírode. "Kôra listnatého stromu sa v jeho podaní môže premeniť na osobitú glazúru. Sušienkove plastiky sú často návratom do krajiny autorovho detstva, majú elementárne, biomorfné tvary," poznamenáva SNG.







Keramika podľa Sušienku prirodzene patrí do interiéru aj exteriéru. "Do parku aj do bytu, necháva ju variabilne a otvorene účinkovať ako plastiku, nádobu, fontánu, svietidlo aj ako náhrobný kameň. Jeho Balvany, Prašivky, Marťania či Sovy alebo Ikebany tak stále žijú, rastú, združujú sa a množia," dopĺňa galéria. Jej návštevníci sa so Sušienkovou tvorbou zoznámia cez plastiky, nádoby a objekty pre prírodný či civilizovaný exteriér, ale aj cez dizajnérske práce a vizionárske štúdie i kresby, ktoré odkazujú na jeho konceptuálne myslenie.



Časť diel sa nachádza v exteriéri galérie - v (mestskej) prírode. Okrem Parkovej plastiky, ktorá je súčasťou výstavy Monumentálky od roku 2022 na nádvorí, ich doplnia aj Totemové stĺpy z konca 60. rokov 20. storočia. Ďalšie dielo môžu návštevníci obdivovať na schodiskovej piazzete Karola Vaculíka z opačnej strany vstupnej haly galérie. "Na oboch miestach bude možnosť zažiť autorovu osobitú tvorbu ako radostnú živelnú hru a kontemplatívny zážitok," približuje galéria výstavu, ku ktorej pripravuje aj katalóg s rovnomenným názvom.