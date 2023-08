Biokúpalisko v Snine nebude podľa radnice tento rok v prevádzke

Snina 1. augusta (TASR) - Biokúpalisko v Snine nebude tento rok v prevádzke. Podľa radnice sa napriek opravám nepodarilo eliminovať únik vody a vznikajú stále nové priesaky. Nie je možné preto pristúpiť k naplneniu a filtrácii bazéna.



Mesto tvrdí, že vynakladalo nemalé úsilie pre spustenie biokúpaliska už začiatkom roka 2023. Pristúpilo vtedy k rokovaniu s Lesopoľnohospodárskym urbárskym pozemkovým spoločenstvom.



"Výsledok rokovania bol pre mesto pozitívny. Stanovisko urbariátu bolo, že z ich strany nebudú vytvárané prekážky na letnú sezónu 2023 pri otvorení a prevádzkovaní rekreačnej oblasti," uvádza na sociálnej sieti mesto Snina.



Ako ďalej tvrdí, vzhľadom na vyhovujúce výsledky kontrolných vzoriek vody odobraté z potoka Bystrá v jarnom období a vzhľadom na dohodu s urbariátom mesto začalo prípravy celého areálu a napúšťanie bazénového telesa na letnú sezónu.



"Po naplnení bazéna bol však zistený únik vody, ktorý nevznikol teraz, ale bol zaznamenaný už počas minulých sezón. V minulosti bolo riešením dopúšťanie vody z potoka Bystrá. Keďže výsledky vzoriek odobraté tesne pred plánovaným otvorením boli nevyhovujúce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné nám na túto sezónu nepovolil využívať vodu zo zdroja potoka Bystrá," konštatuje radnica.



Možnosťou by podľa nej bolo doplniť vodu z verejného vodovodu, avšak iba v obmedzenom objeme.



"Toto riešenie by bolo ekonomicky náročnejšie, ale aj kapacitne nedostačujúce. Únik totiž predstavoval až 200 kubických metrov vody denne, pričom z verejného vodovodu by sme mohli dopúšťať len 45 kubických metrov vody denne," vysvetľuje mesto.



Biokúpalisko chceli spustiť 1. augusta. Radnica oslovila firmu, ktorá vykonala takzvané dipolové meranie.



"Výsledkom merania bolo nájdenie 26 únikov vody - malých, stredných aj veľkých. Únik vody sa však napriek opravám nepodarilo eliminovať a vznikajú stále nové priesaky. Hladina vody je pod nasávacími otvormi a teda nie je možné pristúpiť k naplneniu a filtrácii bazéna. Z tohto dôvodu na tento rok biokúpalisko nemôžeme a nevieme spustiť," tvrdí samospráva.



Budúcnosťou biokúpaliska sa budú zaoberať mestskí poslanci. Snahou radnice je navrhnúť a zrealizovať opatrenia na bezproblémový chod nasledujúcich sezón rekreačnej oblasti.