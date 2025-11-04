< sekcia Regióny
Snina čaká na schválenie projektu na výstavbu autobusovej stanice
Celkové predpokladané náklady projektu sú 2.195.405,61 eura, pričom viac ako 99 percent výdavkov by malo byť hradených z európskych a štátnych zdrojov.
Autor TASR
Snina 4. novembra (TASR) - Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja schválila žiadosť mesta Snina o nenávratný finančný príspevok na projekt novej autobusovej stanice. Žiadosť už bola odoslaná na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a samospráva čaká na finálne schválenie. TASR o tom informoval Slavomír Štofik z kancelárie primátora.
Projekt počíta s výstavbou jednopodlažnej modernej, funkčnej a ekologickej budovy s bezbariérovou čakárňou, hygienickým zázemím, informačným centrom, prestrešením nástupísk a prístreškom pri výstupisku. Súčasťou má byť aj zeleň a priestor pre cyklistov s krytým parkovaním a možnosťou dobitia elektrobicyklov. Projekt tak nadväzuje na pripravovanú cyklotrasu popri rieke Cirocha. Objekt bude spĺňať energetický štandard A0+ vďaka využitiu fotovoltických panelov a tepelného čerpadla.
Okrem budovy má dôjsť aj k modernizácii spevnených plôch, chodníkov, nástupíšť, verejného osvetlenia a kamerového systému. Vybuduje sa 37 parkovacích miest. „Po dlho očakávanej lávke cez rieku Cirocha, novej cyklotrase, novom Kolumbáriu/Urnovom háji a atletickom ovále verím, že čoskoro pribudne do nášho mesta aj veľmi žiadaná moderná autobusová stanica, ktorá výrazne zvýši komfort cestovania pre všetkých,“ uviedol primátor Peter Vološin.
Celkové predpokladané náklady projektu sú 2.195.405,61 eura, pričom viac ako 99 percent výdavkov by malo byť hradených z európskych a štátnych zdrojov. Samospráva sa bude podieľať sumou 17.917,15 eura, mesto zároveň uhradí aj neoprávnené výdavky vo výške 2818,64 eura.
Projekt počíta s výstavbou jednopodlažnej modernej, funkčnej a ekologickej budovy s bezbariérovou čakárňou, hygienickým zázemím, informačným centrom, prestrešením nástupísk a prístreškom pri výstupisku. Súčasťou má byť aj zeleň a priestor pre cyklistov s krytým parkovaním a možnosťou dobitia elektrobicyklov. Projekt tak nadväzuje na pripravovanú cyklotrasu popri rieke Cirocha. Objekt bude spĺňať energetický štandard A0+ vďaka využitiu fotovoltických panelov a tepelného čerpadla.
Okrem budovy má dôjsť aj k modernizácii spevnených plôch, chodníkov, nástupíšť, verejného osvetlenia a kamerového systému. Vybuduje sa 37 parkovacích miest. „Po dlho očakávanej lávke cez rieku Cirocha, novej cyklotrase, novom Kolumbáriu/Urnovom háji a atletickom ovále verím, že čoskoro pribudne do nášho mesta aj veľmi žiadaná moderná autobusová stanica, ktorá výrazne zvýši komfort cestovania pre všetkých,“ uviedol primátor Peter Vološin.
Celkové predpokladané náklady projektu sú 2.195.405,61 eura, pričom viac ako 99 percent výdavkov by malo byť hradených z európskych a štátnych zdrojov. Samospráva sa bude podieľať sumou 17.917,15 eura, mesto zároveň uhradí aj neoprávnené výdavky vo výške 2818,64 eura.