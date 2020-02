Snina chce rekonštruovať budovu materskej školy, bude žiadať o dotáciu

Snina 3. februára (TASR) – Mesto Snina chce rekonštruovať budovu Materskej školy (MŠ) Palárikova. Cieľom zámeru, ktorý mestskí poslanci schválili na svojom zasadnutí minulý týždeň (30.1.), je naplnenie hygienických, tepelno-klimatických a priestorovo-organizačných požiadaviek na priestory vzdelávacieho zariadenia. Jeho odsúhlasenie mestským zastupiteľstvom bolo predpokladom, aby sa mohlo mesto zapojiť do aktuálnej výzvy ministerstva vnútra zameranej na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení.



"V existujúcich priestoroch MŠ Palárikova Snina je potrebné riešiť okrem rekonštrukcie sociálnych zariadení v jednotlivých triedach, okrem zateplenia celého objektu aj rozšírenie kapacity MŠ, aby aj do budúcna mohla prijímať deti (...) s ohľadom na schválenie povinnej dochádzky päťročných detí do MŠ s platnosťou od roku 2021," uvádza dôvodová správa k plánovanej investičnej akcii. Ako z nej tiež vyplýva, potreba rozšíriť kapacity hygienických zariadení v MŠ vyplynula z pripomienok regionálnych hygienikov k súčasnému stavu v tomto vzdelávacom zariadení.



Cieľom rekonštrukcie MŠ má tiež byť riešenie bezbariérovosti priestorov, výmena časti okenných a časti dverných otvorov a interiérové a exteriérové vybavenie zariadenia. V prípade úspechu pri zapojení sa do výzvy bude mesto Snina projekt spolufinancovať piatimi percentami.